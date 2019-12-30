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30.12.2019 - 17:40 |

Sağ ve sol göz seğirmesinin nedenleri - Göz seyirmesi neden olur, gözler neden seğirir?

Göz seğirmesi toplumda yaygın olarak bilinenin aksine manevi olaylara işaret edebilecek bir durum değil, önemli sağlık problemlerinin habercisi olabilecek bir tablodur. “Sağ gözüm sağlığa, sol gözüm varlığa” şeklinde yorumlanan ve önemsenmeyen bazı göz seğirmesi vakaları, görmeyi engelleme noktasına kadar gelebilir. Göz Merkezi Başkanı Doç. Dr. Barış Sönmez göz seğirmesinin nedenlerini anlattı.

Sağ ve sol göz seğirmesinin nedenleri - Göz seyirmesi neden olur, gözler neden seğirir?

Göz seğirmesi, göz kapaklarında gelişen ani ve kısa süreli spazmlar nedeniyle ortaya çıkar. Kısa süreli bu spazm genellikle görmeyi etkilemez. Sıklıkla birkaç dakika sürer ve geçer. Dışarıdan bakıldığında görülmez ve görünüşü etkilemez. Nadiren birkaç saat ya da birkaç gün sürebilir.

Hafif seyreden göz seğirmesinden hızlı bir şekilde kurtulmak için şunlara dikkat edilmelidir:

1. Yeterli sürede ve kaliteli uykuya önem verin.
2. Kardiyo yapın.
3. Gevşeme ve germe egzersizleri yapın.
4. Kahve ve çay tüketimini azaltın.

Sağ ve sol göz seğirmesinin nedenleri - Göz seyirmesi neden olur, gözler neden seğirir

Yoğun çay ve kahve tüketimi göz seğirmelerini tetikleyebilir

Keyif için içilen kahvenin dozu günde 3-4 fincanı geçmemelidir. Yorgun ve stresli zamanlarda ister istemez daha sık ve yoğun miktarda çay kahve içilmektedir. Bu da göz seğirmelerinin sıklığını ve süresini artırabilir. Farkında olmadan kahve dışındaki yiyecek ve içeceklerden, bazen de bazı ilaçlardan yoğun miktarda kafein alımı gerçekleşebilir. Kış döneminde yaygın görülen soğuk algınlığının tedavisinde kullanılan birçok ağrı kesici ve ateş düşürücünün de kombine olarak kafein içerdiği unutulmamalıdır.

Hırslı ve stresli kişilerde daha çok görülüyor

Göz seğirmesini sıklıkla aktif hayatın içerisinde, hırslı – mücadeleci ve stresli genç erişkinlerde görülmektedir. Ruhsal ve bedensel aşırı yorgunluk en önemli göz seğirmesi nedenleri arasında yer alır. Son birkaç hafta içerisinde yaşadığınız üzüntüler, kafanızı taktığınız ve uykunuzu kaçıran duygusal sıkıntılar da gözlerde seğirmeye neden olabilir.

“Dışarıdan görünüyor mu?” endişesi de atakları tetikliyor

Bazen göz seğirmesi günler hatta haftalarca sürebilir. Bu durum gerçekten can sıkıcıdır. Sosyal hayatınızı etkilemeye başlar ve bulunduğunuz ortamda “Acaba dışarıdan görünüyor mu?” endişesi yaşanır. İşte bu endişede de strese katkıda bulunur. Seğirme birkaç haftadan uzun sürüyor ve alınan basit önlemlere rağmen rahatlamıyorsa bir göz doktoruna muayene olmanızda fayda vardır.

Seğirme görmeyi azaltacak seviyeye gelebilir

Uzun süren göz seğirmesi can sıkıcı olabilir ve uzun dönemde yüzdeki diğer kasların da birlikte kasılmasıyla seyredebilir. Blefarospazm adı verilen bu hastalıkta seğirmeler, bir veya iki gözü birden kapatacak ve görmeyi azaltacak seviyeye kadar ulaşabilir. Daha çok 40 yaş üzerindeki kadınlarda ortaya çıkan bu durum ilerleyici olabilir ve tedavi gerektirir. Göz kapaklarındaki bu kas spazmı bazı nörolojik hastalıkların belirtisi olabilir.

Botoks ile tedavi edilebilir

Göz seğirmesi sıklıkla botoks enjeksiyonlarıyla düzeltilir. Kozmetik olarak yüz ve göz çevresindeki kırışıklıkları tedavi etmek amacıyla kullanılan botoks aslında uzun yıllardır göz doktorları tarafından blefarospazm yani anormal göz seğirmesi tedavisinde göz çevresindeki kaslara hatta bazı şaşılık tiplerinde gözü hareket ettiren göz kaslarına güvenli bir şekilde uygulanmaktadır.
Göz çevresindeki kaslara uygulanan botoks enjeksiyonları anestetik bir krem sürüldükten yaklaşık 10-15 dakika sonra yapılır. Etki genellikle birkaç gün içerisinde kendisini gösterir ve birkaç ay sürer. Spazmın şiddetine ve hastalığın seyrine göre bu enjeksiyonları birkaç kez tekrar etmek gerekebilir.

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