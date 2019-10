The Fashion Awards 2019 adayları açıklandı!

2 Aralık 2019 günü Londra'da gerçekleşecek ve bütün moda dünyasının yakından takip edeceği The Fashion Awards adayları açıklandı. İngiliz Moda Konseyi Başkanı Stephanie Phair her bir adayın özen ile seçildiğini belirterek ''Her biri yaratıcılıkları, mükemmellik anlayışları ve yenilikleri ile tanınmaktadır'' açıklamasında bulundu.

Ünlü şarkıcı Rihanna da yeni kurduğu ''Fenty'' markası ile ''Yılın en iyi sokak giyimi markası'' kategorisinde adaylar arasında.

İşte The Fashion Awards adayları...

Yılın Aksesuar Tasarımcısı

Alessandro Michele - Gucci

Daniel Lee - Bottega Veneta

Jonathan Anderson - Loewe

Kim Jones - Dior Men

Simon Porte Jacquemus - Jacquemus

Yılın Markası

Bottega Veneta

Gucci

Jacquemus

Loewe

Prada

Yılın İngiliz Erkek Giyim Tasarımcısı

Craig Green - Craig Green

Grace Wales Bonner - Wales Bonner

Kim Jones - Dior Men

Martine Rose - Martine Rose

Riccardo Tisci - Burberry

Yılın İngiliz Kadın Giyim Tasarımcısı

Daniel Lee - Bottega Veneta

John Galliano - Maison Margiela

Jonathan Anderson - JW Anderson & Loewe

Richard Quinn - Richard Quinn

Simone Rocha - Simone Rocha

Yükselen İngiliz Erkek Giyim Tasarımcı

Ben Cottrell and Matthew Dainty - Cottweiler

Bethany Williams - Bethany Williams

Kiko Kostadinov - Kiko Kostadinov

Phoebe English - Phoebe English

Sofia Prantera - Aries

Yükselen İngiliz Kadın Giyim Tasarımcı

Laura and Deanna Fanning - Kiko Kostadinov

Matty Bovan - Matty Bovan

Phoebe English - Phoebe English

Rejina Pyo - Rejina Pyo

Rosh Mahtani - Alighieri

Yılın CEO'su

Alexandre Arnault - Rimowa

José Neves - Farfetch

Marco Bizzarri - Gucci

Marco Gobbetti - Burberry

Remo Ruffini - Moncler

Yılın Tasarımcısı

Alessandro Michele - Gucci

Daniel Lee - Bottega Veneta

Jonathan Anderson - JW Anderson & Loewe

Kim Jones - Dior Men

Miuccia Prada - Prada

Yılın Modeli

Adesuwa Aighewi

Adut Akech

Adwoa Aboah

Kaia Gerber

Winnie Harlow

Yılın En İyi Lüks Sokak Giyim Markası

Alyx

Fenty

Marine Serre

Martine Rose

Moncler Genius