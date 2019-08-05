Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEditörün SeçtikleriTommy Hilfiger Yaz 2019 mayo koleksiyonunu bir beach pop-up etkinliği ile kutladı
05.08.2019 - 13:20

Tommy Hilfiger Yaz 2019 mayo koleksiyonunu bir beach pop-up etkinliği ile kutladı

Bir PVH Corp. şirketi olan Tommy Hilfiger, Yaz 2019 TOMMY HILFIGER mayo koleksiyonunun lansmanını Çeşme’nin en popüler mekanlarından Beach of Momo’da 2-4 Ağustos'ta gerçekleştirilen özel bir pop-up etkinlikle kutladı. Anita Koncabahar ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte biz de PembeNar olarak yerimizi aldık.

Tommy Hilfiger Yaz 2019 mayo koleksiyonunu bir beach pop-up etkinliği ile kutladı

Tüketiciler, basın mensupları ve influencerlar; markanın imza renkleri olan kırmızı, beyaz ve lacivert halat ve ahşap detaylarla tasarlanan kulübe esintili pop-up mağazada koleksiyonu incelemeye ve alışveriş yapmaya davet edildi. Konuklar ayrıca katıldıkları customization atölyesinde Tommy Hilfiger flip flopları düğmeler, payetler ve rozetler gibi unsurlarla özelleştirme fırsatı da buldular.

Tommy Hilfiger Yaz 2019 mayo koleksiyonunu bir beach pop-up etkinliği ile kutladı

Tommy Hilfiger Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Anita Koncabahar ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Zeynep Soylu, Billur Saatçi, Bedirhan Soral, Şule Karaok, Serhat Şengül gibi moda dünyasının tanınmış simaları da katıldı.

Yaz 2019 Tommy Hilfiger mayo koleksiyonu, ikonik stillere cesur ve renkli yorumlarla yeni bir enerji kazandırıyor. Bilinen şekiller, canlı ana renkler, pastel tonlar, yeni sportif etkiler, tropik desenler ve geri dönüşümlü polyester kumaşlarla yeniden tasarlanıyor. Tommy Hilfiger arşivlerinden alınan marka mirası armalı logo günümüz için modernize edilirken ikonik kırmızı, beyaz ve lacivert renk paleti koleksiyonun genelinde öne çıkıyor.

Tommy Hilfiger Yaz 2019 mayo koleksiyonunu bir beach pop-up etkinliği ile kutladı

Markanın dostları ve takipçileri, @TommyHilfiger etiketini ve #Tommy Hilfiger hashtagini kullanarak sosyal medyadaki paylaşımlara katılmaya davet ediliyor.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Zamansız Beyaz Gömlek

Zamansız Beyaz Gömlek
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinizde huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Sinirlerinize hakim olmakta zorlanacağınız zamanlar olabilir....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma ortamınızdaki gerginlikler bugün gündeme gelebilir. Başkalarına bağlı konular yüzünden işleriniz sürüncemede kalabilir. Çalışma...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade ederken gergin anlar yaşayabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren uğraşlar içinde olmak sizi rahatlatabilir. Ani...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde evde kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Başınızı belaya sokmamaya özen gösterin. Ailenize ait konular gündeminizi...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Konuşmalar ve yazışmalar günlük hayatınızı etkileyebilir. Bu kadar hareketli bir günde yanlış anlaşılmalar fazla olabilir. Yaşanabilecek...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde gelirlerinizle ilgili konularda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Ortak para konuları gündeminizi etkileyebilir....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Duygusal konsantrasyonunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz. Sabah saatlerinde kişisel...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi tartışmaların ortasında kalmış gibi hissedebilirsiniz. Huzursuzluğunuz gün boyu sürebilir. Gelecek...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün isteklerinizi elde etmek için gergin tavır sergileyebilirsiniz. Tartışmalara...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün isteklerinizi elde etmek için gergin tavır sergileyebilirsiniz. Tartışmalara...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda başkalarına bağlı konular sizi huzursuz edebilir. Sabah saatlerinde konuştuklarınızla başınızı belaya sokabilirsiniz. Duygusal...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün finansal konulara dikkat etmenizde fayda var. Sabah saatlerinde ani tartışmalar içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı...Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanFalcılık
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluStrese "Dur" Demek İstiyorum
Doç. Dr. Tayfun Türkaslan
Doç. Dr. Tayfun TürkaslanBPA, Genital Organı Küçültüyor
Bengül Güner
Bengül GünerOrganik Giyim Önem Kazanıyor!
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkMinimal Rinoplasti
Melodi Saz
Melodi SazKakaolu Gece Maskesi
Bükre İkizer
Bükre İkizerEn Trend Aksesuarlar 2019
Öğr. Gör. Reşat Coşkun
Öğr. Gör. Reşat CoşkunBel Ağrısı ve Uyuma Şeklimiz
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAslan’da yeniay neler getiriyor?
Diyetisyen Deniz Zünbülcan
Diyetisyen Deniz ZünbülcanDiyette Mısıra Yer Var mı?
En Çok İzlenen Videolar
Silivri'de işçilerin kaldığı barakalarda korkutan yangınSilivri'de işçilerin kaldığı barakalarda korkutan yangın
Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?
Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?
Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dişlerde oluşan çürüklere dikkat!

Dişlerde oluşan çürüklere dikkat!

Muhafazakar giyimde yeni trendler

Muhafazakar giyimde yeni trendler

Meyve suları hakkında bilinmeyenler

Meyve suları hakkında bilinmeyenler

Tommy Hilfiger Yaz 2019 mayo koleksiyonunu bir beach pop-up etkinliği ile kutladı

Tommy Hilfiger Yaz 2019 mayo koleksiyonunu bir beach pop-up etkinliği ile kutladı

Sıradaki Haber