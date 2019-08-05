Tommy Hilfiger Yaz 2019 mayo koleksiyonunu bir beach pop-up etkinliği ile kutladı

Tüketiciler, basın mensupları ve influencerlar; markanın imza renkleri olan kırmızı, beyaz ve lacivert halat ve ahşap detaylarla tasarlanan kulübe esintili pop-up mağazada koleksiyonu incelemeye ve alışveriş yapmaya davet edildi. Konuklar ayrıca katıldıkları customization atölyesinde Tommy Hilfiger flip flopları düğmeler, payetler ve rozetler gibi unsurlarla özelleştirme fırsatı da buldular.

Tommy Hilfiger Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Anita Koncabahar ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Zeynep Soylu, Billur Saatçi, Bedirhan Soral, Şule Karaok, Serhat Şengül gibi moda dünyasının tanınmış simaları da katıldı.

Yaz 2019 Tommy Hilfiger mayo koleksiyonu, ikonik stillere cesur ve renkli yorumlarla yeni bir enerji kazandırıyor. Bilinen şekiller, canlı ana renkler, pastel tonlar, yeni sportif etkiler, tropik desenler ve geri dönüşümlü polyester kumaşlarla yeniden tasarlanıyor. Tommy Hilfiger arşivlerinden alınan marka mirası armalı logo günümüz için modernize edilirken ikonik kırmızı, beyaz ve lacivert renk paleti koleksiyonun genelinde öne çıkıyor.

Markanın dostları ve takipçileri, @TommyHilfiger etiketini ve #Tommy Hilfiger hashtagini kullanarak sosyal medyadaki paylaşımlara katılmaya davet ediliyor.