Trend alarmı: Midi etek

Midi etekler, vintage bir görüntü yakalamanın en kolay yolu. Sezonsuz ve zamansız tercih edebileceğiniz midi etekler kış sezonuna damga vuracak.

Boyu olduğundan daha uzun gösteren bir model olan midi etekler, belinizden başlayarak diz altınıza kadar devam ediyor.Mevsimin getirdiği hava şartlarına göre kombinleyebileceğiniz midi etekler kış sezonuna özel; deri, triko ya da süet şekilde karşımıza çıkıyor. Kış sezonunun ana renklerinden kahverengi, siyah, lacivert ya da ten renklerinin yanı sıra birkaç desen içeren daha renkli midi etekler de askılarda yerini alacak.

Midi eteklerinizi sweatshirtleriniz ile, oversize kazaklarınızla ya da eteğinizin belinden içeri sokabileceğiniz dar triko ya da tişörtleriniz ile kombinleyebilirsiniz. Takım halinde kullanılan midi etek ve aynı desendeki üstler de bu sezon oldukça revaçta.