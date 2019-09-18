Merhaba,

Börülce protein bakımından en zengin sebzelerdendir. Ömrü kısadır, onu ancak Temmuz ve Ağustos aylarında tezgahlarda görebiliriz. Çoğunlukla salatası ve zeytinyağlısı sevilerek tüketilir.

Bu arada en tazesine ve iyisine ulaşmak için semt pazarlarını tercih etmenizi öneririm.

MALZEMELER.

500 gr. taze börülce

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 olgun domates

1 minik çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

3 adet kesme şeker

Biraz limon

YAPILIŞI:

ilk önce börülceler yıkanır ve varsa kenarındaki kılçıklar bıçak ya da soyma aparatıyla alınır.

Benimki tamamen kılçıksızdı, bu yüzden sadece baş kısımlarını kestim.

Börülcelerin şayet boyları çok uzunsa ortadan ikiye bölünür.

Daha sonra soğan düdüklü tencereye yemeklik olarak doğranır.

Sarımsaklar rendellenir.

Üzerine domatesleri ister iri rendeleyip, ister minik minik doğrayabilirsiniz.

Ardından yağı, tuzu ve şekeri ilave edilir.

Ve ayıklanmış börülceler de tencereye katılıp üzerine biraz limon sıkılır.

Yarım su bardağı su ilave ederek kısık ateşte 45 dakika pişmeye bırakılır.

Domatesler olgun ve sulu ise su oranı tam geliyor. Siz suyu 1 bardak da kullanabilirsiniz.

Börülceler suyunu çekip yumuşamıssa yemeğiniz pişmiş demektir.

Ilık ya da soğuk servis edilebilir.



Afiyet olsun.

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