Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGüzellik HaberleriTürkiye'nin en seksi isimleri belli oldu
25.11.2019 - 17:57 |

Türkiye'nin en seksi isimleri belli oldu

Online bir platform olan Pollective.com.tr'de yapılan bir ankette 5000 kişinin katıldığı oylama sonuçlarına göre yerli en seksi erkek ve en seksi kadın isimler belli oldu.

Türkiye'nin en seksi isimleri belli oldu

Kullanıcıların kendi araştırmalarını ücretsiz oluşturabildiği yeni bir nesil araştırma platformu üzerinden yapılan bir araştırmada 2019 yılında öne çıkan ünlü isimleri arasında kıyasıya rekabet yaşandı.

5000 kişinin katıldığı oylama sonuçlarına göre en seksi yerli erkek Kıvanç Tatlıtuğ, en seksi yerli kadın ise Serenay Sarıkaya oldu.

Diğer oylama sonuçları ise şöyle:

 

En seksi yerli erkek

Kıvanç Tatlıtuğ: 2386  - %48

Çağatay Ulusoy: 941  - %19

Kerem Bürsin: 873  - %18

Barış Arduç: 744  - %16

 

En seksi yerli kadın


Serenay Sarıkaya: 2853 - %57

Bensu Soral: 1270  - %26

Elçin Sangu: 448  - %9

Dilan Çiçek Deniz: 403  - %8

 

50 yaş üstü yerli en seksi kadın 

Nebahat Çehre: 1480  - %30

Şenay Gürler : 1439  - %29

Zerrin Tekindor: 1179  - %24

Hülya Avşar: 876 -%18

 

En seksi yerli çifti

Serenay Sarıkaya - Kerem Bursin: 2836 -  %57

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu: 842  - %17

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer: 793  - %16

Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal: 508  - %10

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Elbise & Bot Stili

Elbise & Bot Stili
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Bu konuyla ilgili duygusal bağ içinde olduğunuz kişiler sizi sıkıntıya sokabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Olayları iyi tarafından algılamaya çalışın. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ilgili konular daha fazla ön plana çıkabilir. Birlikte yapacağınız planlarla ilgili organize olmanız gereken zamanlardasınız. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önem kazanabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olun. İlerleyen saatlerde ev içi kazalar meydana gelebilir. Kişisel uyumunuz dikkat çekecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki yoğun tempo gerilmenize neden olabilir. Akışta kalmanız gereken bir gündesiniz. Sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz. İşlerinize yön vermek daha önemli bir hal alabilir. Sizi yıpratan olaylardan uzak durmanızda fayda var. Akşam saatlerinde ani çıkışlar yapmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hobilerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi yetenekli olduğunuz konularda ifade etmek isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda risk almak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızın işleriyle ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde yorgunluğunuzu atacağınız programlar yapın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. İletişimde olduğunuz kişilerle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi sert bir şekilde ifade etmekten kaçınmalısınız. Gün içinde aksayan işlerinize yönelmek size iyi gelecektir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki gelişmeler sizi de etkileyebilir. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili eğitimlere katılabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişiler ön plana çıkabilir. Akşam saatlerinde kendinizi iyi hissedeceğiniz programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi durumunuzla ilgili kendinize yeni kaynaklar bulmak isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştireceğiniz konularda araştırma yapmak doğru bir başlangıç olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alacağınız bir gündesiniz. Bu durum işlerinizi çabuk toparlamanıza neden olabilir. Akşam saatlerinde çatışmalardan uzak durun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için önünüze kısmetler gelebilir. Bedeninize ait konulara özen göstermenizde fayda var. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sakin kalmanız sizin için iyi olacaktır. Akşam saatlerinde içsel uyumunuzu daha rahat sağlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Gizli kalan koşulların içinde kaybolduğunuzu hissedebilirsiniz. Kabullenme içinde olacağınız zamanlar var. Kendi iç dünyanıza yönelmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde sakin olmaya çalışın. İkili konuşmalar gergin bir hal alabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğiniz için yeni bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Meslekte birlikte çalıştığınız kişilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri paylaşmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sosyal konularda daha fazla ön planda olmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızı organize edip, program yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Bugün işyerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Yön vermek istediğiniz işlerinizde takım çalışması yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Akşam saatlerinde gergin ortamlardan kaçının.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Hareket halinde olacağınız bir gündesiniz. Yeni şeyler öğrenmek için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Bazı konularda bütünü görmek çok daha kolay olacaktır. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde uyum içinde olmaya önem verebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkDaha Beyaz Dişler
Asuman Korugan
Asuman KoruganArdımızdaki İzler
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinGenital Beyazlatma
Begüm Kılıç
Begüm Kılıç#OnaKulakVer
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKBisiklet ve Trafik Kuralları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca26 Kasım Yay Yeniayı
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkŞakak dolgusu estetiği
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluKendini Kabul Eder miydin?
Merve Girgin
Merve GirginDeneysel Makyaj Teknikleri
Esra Karaosmanoğlu
Esra KaraosmanoğluVata Mevsiminde Beden Başkadır
En Çok İzlenen Videolar
Eda İle Ne Konuştuk? - Aşk PsikoloğuEda İle Ne Konuştuk? - Aşk Psikoloğu
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu Tarifi
Eda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen YavuzerEda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen Yavuzer
Vajinismus nasıl tedavi edilir?Vajinismus nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'nin en seksi isimleri belli oldu

Türkiye'nin en seksi isimleri belli oldu

Öncelik etkisi ve kelimelerin sihri

Öncelik etkisi ve kelimelerin sihri

Marketlerde korkutan araştırma: 'Bitkisel yağ' diye kandırıyorlar!

Marketlerde korkutan araştırma: 'Bitkisel yağ' diye kandırıyorlar!

Elektronik sigara doğurganlığı azaltıyor!

Elektronik sigara doğurganlığı azaltıyor!

Sıradaki Haber