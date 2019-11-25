Türkiye'nin en seksi isimleri belli oldu
Online bir platform olan Pollective.com.tr'de yapılan bir ankette 5000 kişinin katıldığı oylama sonuçlarına göre yerli en seksi erkek ve en seksi kadın isimler belli oldu.
Kullanıcıların kendi araştırmalarını ücretsiz oluşturabildiği yeni bir nesil araştırma platformu üzerinden yapılan bir araştırmada 2019 yılında öne çıkan ünlü isimleri arasında kıyasıya rekabet yaşandı.
5000 kişinin katıldığı oylama sonuçlarına göre en seksi yerli erkek Kıvanç Tatlıtuğ, en seksi yerli kadın ise Serenay Sarıkaya oldu.
Diğer oylama sonuçları ise şöyle:
En seksi yerli erkek
Kıvanç Tatlıtuğ: 2386 - %48
Çağatay Ulusoy: 941 - %19
Kerem Bürsin: 873 - %18
Barış Arduç: 744 - %16
En seksi yerli kadın
Serenay Sarıkaya: 2853 - %57
Bensu Soral: 1270 - %26
Elçin Sangu: 448 - %9
Dilan Çiçek Deniz: 403 - %8
50 yaş üstü yerli en seksi kadın
Nebahat Çehre: 1480 - %30
Şenay Gürler : 1439 - %29
Zerrin Tekindor: 1179 - %24
Hülya Avşar: 876 -%18
En seksi yerli çifti
Serenay Sarıkaya - Kerem Bursin: 2836 - %57
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu: 842 - %17
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer: 793 - %16
Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal: 508 - %10