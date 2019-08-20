Kuyruk Sokumu Ağrısı

Kuyruk sokumu, omuriliğin son noktasında bulunur ve bu bölgede içeriye doğru bir eğrilik yapar. Kuyruk sokumu ağrılarına tıpta ‘Koksigodini’ adı verilir. Kuyruk sokumu ağrıları kadınlarda daha sık görülmektedir. Bunun nedeni ise kadınlarda leğen kemiği bölgesi yapısının, kuyruk sokumunu daha korunmasız bırakmasından kaynaklanır.

En sık görülen nedenlerden biri bu bölge üzerinde meydana gelen travmalardır (Düşme vb). Bunun yanı sıra uzun süre hareketsiz oturma, ağır yük kaldırmak, zorlu fiziksel aktivite ve egzersizler kuyruk sokumu ağrısına neden olmaktadır. Ayrıca makat bölgesi iltihapları, kıl dönmesi gibi rahatsızlıklar koksigodini’den ayırt edilmelidir.

En önemli belirti kuyruk sokumu etrafında geçmeyen ve tekrarlayan derin ağrıdır. Bu durum kişide huzursuzluğa neden olur, hastanın hayat kalitesini düşürür. Hastalar normal oturmakta zorluk çektiklerinden genellikle yan oturmayı tercih ederler.

Değerlendirmede kuyruk sokumu üzerinde hassasiyet mevcuttur. Genel cerrahi uzmanı tarafından yapılacak değerlendirme ile burada ağrıya neden olabilecek diğer etmenler dışlanmalıdır.

Başlangıç döneminde koksigodini için oturma simidi verilerek ağrılı bölgeye yük gelmesi engellenmelidir. Ağrı kesici ilaçlar, ılık oturma banyoları ağrıyı azaltmaya yardımcıdır.

Halk arasında bazen “kuyruk düşmesi” olarak ifade edilebilen koksiks subluksasyonu veya sakrokoksigeal eklemde tutukluk için manipülasyon yani parmakla düzeltme yöntemi tedavi amacıyla kullanılabilmektedir. Bu yöntem ağrılı olmaması için lokal anestezi eşliğinde uygulanabilir. Bu bölgeye uygulanacak enjeksiyon işlemleri de oldukça fayda sağlar. Tüm tedavilere rağmen ağrısı geçmeyen hastaların ancak %20’sine cerrahi tedavi gerekir. Bu yöntemde hastanın kuyruk sokumu kemiğinin uç kısmı çıkarılır. Ancak bu bölgede yapılan ameliyatlar sonrası enfeksiyon riskinin yüksek olması ve ağrının %100 geçme garantisinin bulunmaması nedeni ile bu yöntem en son tercih edilmelidir.