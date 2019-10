Evren Boşluk Sevmez

İlişki istiyorsun ama programın sürekli arkadaşlarınla yaptığın planlarla dolu; işinin büyümesini ya da ek fırsatları çağırıyorsun ama ağzından "Meşgulüm, çok yoğunum, nefes almaya vaktim yok" cümleleri eksik olmuyor; ya da yaratıcılık ve yeni fikirler istiyorsun ama 7/24 programın mevcut düzeninle kapılmış durumda...

Siparişlerinin gelmesi için onlara "boşluk" yaratmalısın!

Yaratıcılık ve Yenilik istiyorsan "boşluk" yaratmalısın!

Yaratıcılığı ve yeniliği akan su gibi düşün, onları alabilmen için kabında boşluk olması lazım: Hayatında ve Programında.

Herşeyi planlarsan güzel sürprizlere nasıl izin vereceksin? "Benim hayatım zaten dolu, buna yerim yok" alt mesajın olacak.

O zaman gel şimdi bilinçli bir seçim yap ve hem yaratıcılığının hem siparişinin hayatına akması için aşağıdaki 3 adımı uygula:

1- O isteğin hayatına geldiğinde onun hayatında kaplayacağı yeri düşün. Ve bugün onun için boşluk yaratmaya başla: Cüzdanında yeni akacak paraya yer ayarlamak, evdeki dolapta sevgilinin kıyafetlerine yer açmak ya da dizi izlemeyi bırakıp "yeni işin" için zaman yaratmak gibi...

2- Her gün en az 15 dakika ya da haftada 2 saat boşluk yarat. Eğer bunu takvimine not edeceksen, "Evren ile randevu" diye not alabilirsin. Bu anlarda sadece kendinle baş başa kal. Dikkatini dağıtan başka bir şey olmadan. Gün içinde hep biz Evren ile konuşuyoruz; onu ne zaman dinleyeceğiz?

3- "Evren boşlukları sevmez, doldurur" bu mantrayı tekrarla. Yer açmamamızın, kendimizi sürekli birşeylerle meşgul etmemizin en büyük sebebi Evren'e güvenmemek ve "kaybetme" korkusu. Eksik kalmaktan, yoksun kalmaktan korkuyoruz ve bu Ego. Eğer bıraktığında çok daha güzelinin geleceğini bilsen, sence kaybetme korkusu kalır mı?

Güvenmeyi seç. Sen güvenip adım attığında, o boşluğun doldurulduğunu göreceksin.

Boşluk yarat ve tekrarla: "Evren, ben yeri açtım, siparişimi bekliyorum!"

Sevgilerimle

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



