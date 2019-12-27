27.12.2019 - 12:28 |
Yunus Emre Akkor'dan Fırın Ağzı tarifi
Yunus Emre Akkor'un Osmanlı Mutfağı'ndan enfes yemekleri okurlarıyla buluşturduğu kitabından en leziz tariflerden biri de Fırın Ağzı. İşte ağızlara layık Fırın Ağzı tarifi...
MALZEMELER
1 kg kuzu pirzola
10 adet sivri biber
10 adet domates
2 baş sarımsak
150 gr. kuyruk yağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı tuz
TARİF
Domatesleri ve biberleri iri iri doğrayın ve sarımsakları ayıklayıp ikiye bölün.
Pirzolaları tepsiye alıp, üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağı döküp karıştırın ve tepsiye dizin.
Biber ve sarımsakları tepsiye serpiştirin.
Etlerin üzerini domatesle kaplayın.
Domateslerin üzerine ince kıyılmış kuyruk yağı ve tuz serpiştirin.
180 derecede 2 saat pişirip servis edin.