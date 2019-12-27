27.12.2019 - 11:57 |
Yunus Emre Akkor'dan Üzümlü Gerdan tarifi
Yunus Emre Akkor'un Osmanlı Mutfağı'ndan enfes yemekleri okurlarıyla buluşturduğu kitabından en leziz tariflerden biri de Üzümlü Gerdan. İşte ağızlara layık Üzümlü Gerdan tarifi...
Üzümlü Gerdan
MALZEMELER
1 kg koyun gerdanı
1 su bardağı yarma
1 su bardağı kuş üzümü
5 yemek kaşığı tereyağı
4 bardak su
2 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Yarmayı bir gece önce sıcak suya ıslayın.
Suda açılan yarmayı süzüp yıkayın.
Yarmanın üzerine temizlenen gerdanı, tuzu, salçayı ve suyu ekleyerek en az 1 saat pişirin.
Üzerine kuş üzümünü ilave edip 15 dakika daha pişirin.
10 dakika dinlendirip servis edin.