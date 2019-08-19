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19.08.2019 - 13:54| AA

3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınması! AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmelere ilişkin, "İlk tepkinin HDP'den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan CHP'den gelmesi, her zaman söylediğimiz gibi Atatürk'ün partisi CHP'nin, bugün HDP'nin bir taklidi haline geldiğini bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınması! AK Parti'den ilk açıklama

Turan, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmeleri değerlendirdi.

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasının, "Anayasa ve kanunlarda tanımlanan görev ve sorumluluklara aykırı hareket edilmesinin, terörle aralarına mesafe koyulmamasının adli ve idari soruşturmalar ile tespit edilmesinin" sonucu olduğunu belirten Turan, "Belediye başkanlığı makamı ancak halka hizmet için vardır. Mevzuatta olmayan 'eşbaşkanlık' gibi adımlar, 'Ben yaparım olur' usulleri ile teröre yardım ve yataklık makamı değildir." diye konuştu. 

- "Bir eleştiri olacaksa 'Neden bu adım atıldı?' diye değil, 'Geç mi kalındı?' olmalı"

Turan, İçişleri Bakanlığının, tüm gerekçeleri yargı süreçlerini izah ederek kamuoyuna açıkladığını belirterek, "Ortada vahim bir tablo var. Bir eleştiri olacaksa 'Neden bu adım atıldı?' diye değil, 'Geç mi kalındı?' diye sorulabilir." değerlendirmesinde bulundu. 

Görevden uzaklaştırılan isimler hakkında silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme gibi suçlardan dolayı yürütülen ayrı kovuşturma ve soruşturmaların bulunduğunu dile getiren Turan, İçişleri Bakanlığınca terör örgütleriyle iltisakı, irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanlarının, Anayasa ve Belediye Kanunu'na istinaden görevden uzaklaştırıldığını, yerlerine belediye başkan vekilleri görevlendirildiğini aktardı.

Turan, söz konusu görevlendirmelere ilk tepkinin CHP'den geldiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"İlk tepkinin HDP'den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan CHP'den gelmesi, her zaman söylediğimiz gibi Atatürk'ün partisi CHP'nin, bugün HDP'nin bir taklidi haline geldiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Demokrasilerde seçim esastır ama seçimin, kurumların, devletin özetle milletin güvenliğini yok edecek adıma izin vermemek ve teröre mesafe koymak da esastır. Seçilmiş olmak teröre destek vermek, terörle iltisaklı olmak, askerimizi ve polisimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılmak hakkı vermez. Daha dün denecek zamanda bu millet, çukur eylemlerini yaşadı ve unutmadı. Birlik ve beraberliğimize kasteden hiçbir adıma izin verilmemelidir."

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