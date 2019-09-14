‘3T’ gezilerine devam

Yaz tatili sonrasında önce Başkanlık Divanı’nı toplayan Bahçeli, ardından belediyesi MHP’de olan Söğüt’e giderek Söğüt Şenlikleri’ne katıldı. Hafta içinde MYK ve MDK’yı toplayan Bahçeli, Türkiye gündemindeki konuların ve yeni dönem çalışmalarının ele alındığı toplantıların ardından önümüzdeki hafta il başkanlarını toplayacak. Bahçeli, il başkanlarıyla parti teşkilatlarının önümüzdeki süreçteki çalışmalarını değerlendirecek. Toplantıda İYİ Parti’ye yönelik “eve dönün” çağrısının yankıları ve dönüşlere ilişkin değerlendirmeler de ele alınacak



‘Ayrık otu kurutur’



Önceki akşam MHP’yi izleyen basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Bahçeli, bu konuda “İYİ Parti ile ilgili davetimizi yaptık. 39 milletvekilinden gelen henüz yok. Yok ben ayrılığı çok seviyorum, siyasetin ayrık otu olarak kendimi görüyorum diyorsa bizim bahçeden çıksın da nereye gidiyorsa gitsin. Ayrık otu tarlayı kurutur. Ayrık otları tehlikelidir. Tarlanın bir ucunda yeşerir fark edemezseniz seneye hiçbir ürün bulamazsınız. Siyaseti bu ayrık otlarından ayıklamak gerekir” değerlendirmesini yaptı.



Teşekkür ziyareti



Bahçeli, MHP’li belediyelere yönelik “Taktir, teşekkür ve tebrik” olarak ifade ettiği ‘3T’ ziyaretleri kapsamında bugün önce Erzincan ardından Bayburt’u ziyaret edecek. İl Belediye Başkanlıklarını ziyaret edecek olan Bahçeli, vatandaşa hitap edecek. Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın güçlenerek devam edeceği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin eksikliklerinin giderilerek Türkiye’nin bekasına sahip çıkılacağı mesajlarını verecek.



‘THK yönetimini samimi buluyorum’



Bahçeli, son dönemdeki orman yangınlarıyla tartışmaların odağı haline gelen Türk Hava Kurumu’na ilişkin olarak da şu değerlendirmeli yaptı:



“Orman yangınları geçmiş döneme göre giderek artıyor. Şu an için PKK kontrolünde yangınların çoğaldığına dair bilgiler de ortaya çıkıyor. Böyle bir ortam içinde THK geçmişteki yönetim anlayışı ile bekleneni verememiştir. Şimdiki yönetim hazırlıklarını nasıl yapıyor bilemiyorum. Ama Türkiye’de THK’nın yangınla mücadelede çok daha kapsamlı, kapasiteli olması arzulanıyor. THK’da eğer iddia edildiği gibi pervane yoksa, uçacak gücü, sekiz ton suyu taşıyacak gücü yoksa ne yapacaksın o kurumu, gözden geçireceksin. Şimdiki THK yönetiminin samimi olduğu kanaatindeyim ben. Bir paşa sorumlu kılınmış, zannediyorum samimi çalışır.”