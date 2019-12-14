Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’nin programını açıkladı: Parlamenter sistem vurgusu

Bilkent Otel’de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Davutoğlu “Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize demokratik ve müreffeh bir gelecek ufku çizmek için bir araya geldik” dedi. “Siyasetimizin temel felsefesi, geleneğe saygılı özgürlükçülüktür” diyen Davutoğlu “Modernleşme sürecimizin eseri olan ve Atatürk öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin birikimini gelecek nesillere aktaracağız” diye konuştu.



Adalet ve liyakat



“Hak ve makam talepleri ibadet üzerinden değil adalet, ehliyet ve liyakat temellerine dayalı hukuk üzerinden geçekleşir” diyen Davutoğlu şöyle devam etti: “Alevi ve gayrimüslim yurttaşlarımızın inanç ve öğreti temelli taleplerine eşit yurttaşlık hakkı temelinde çözüm bulunacak. Siyasetin dini semboller ve hassasiyetler üzerinden güç devşirmesinin önüne geçecek bir kurallar ve teamüller manzumesi oluşturulacak. Dini ya da seküler hiçbir yapının devlet içinde ayrıcalıklı bir konum elde etmesine müsaade edilmeyecek.”



Kamu görevi yürütenlerin aile mensuplarının özel bir ayrıcalığa sahip olmaması gerektiğini belirten Davutoğlu “Parti olarak lider kültü ve edilgen kadrolar anlayışına dayanan siyaset tarzını reddediyoruz. Başkanlık sistemi devam ettiği takdirde demokratik toplum düzenini sürdürmek mümkün olmayacaktır. Biz, her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir parlamenter sistemi savunuyoruz.”



Yeşil çınar yaprağı



Partinin adının daha önce sosyal medyada konuşulduğu gibi Gelecek Partisi olduğu açıklandı. Gelecek Partisi’nin logosu da yeşil çınar yaprağı oldu. Partinin sloganı ise “Güven huzur gelecek!” olarak belirlendi.



11 eski vekil var



Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu’nda aralarında 11 eski AK Partili vekilin de bulunduğu 154 kişi yer aldı. Rum, Ermeni, Süryani ve Roman vatandaşların bulunduğu Kurucular Kurulu’nda, bir Suriye ve sekiz Avrupa doğumlu isme de yer verildi. 1997 doğumlu İsmail Günaçar ve Muhammed Mustafa Çakmakçı’nın en genç isimler olduğu Kurucular Kurulu’nda, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, yazar Etyen Mahçupyan, Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, gazeteci Hakan Albayrak, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan gibi isimler yer aldı. 2019 yerel seçimlerinde Karaman Sarıveliler’den Bağımsız Belediye Başkanı seçilen Halil Kulak da listede yer aldı. Gelecek Partisi, kuruluş aşamasıyla birlikte bir belediye başkanlığına da sahip olmuş oldu.



Fotoğraf: YAVUZ ÖZDEN Milliyet