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22.11.2019 - 15:19 | | AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Siyasette yeni bir süreci birlikte  başlattık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kimseyi ötekileştirmeden ahlaklı ve adaletli bir anlayışla hizmet verdiğini belirterek, "Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık, birlikte götüreceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Siyasette yeni bir süreci birlikte  başlattık

Kılıçdaroğlu, İzmir'de bir otelde, ülke genelinden CHP'li belediye  başkanlarının katılımıyla düzenlenen Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi  Buluşması'nın açılış konuşmasını yaptı.

Yerel seçimlerden bu yana geçen 7,5 aylık dönemde CHP belediyelerinin  çok güzel işler başardığını, yönetimi başka partilerden devralan arkadaşlarının  zor bir tabloya rağmen "enkaz edebiyatı" yapmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu,  ülke genelinde israfa karşı mücadele başlattıklarını söyledi.

Partisinden seçilen belediye başkanlarının kentlerin israftan  kaçınılarak nasıl yönetileceğini bütün ülkeye gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu,  "Güveni tetikleyen ana unsur israftan ve şatafattan kaçınmaktır. Bunlardan  kaçındığınızda sokakta rahat yürüyeceksiniz. Belediye meclis toplantılarını canlı  yapıyorsunuz. Düne kadar şeffaflık diye bir kavram yoktu." dedi.

Ülkenin ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini, toplu intiharların  olduğu bir sürecin yaşandığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız  sosyal yardımlarını belli bir çerçevede hayata geçirmeye başladılar.   İstanbul'dan bir örnek vereceğim. Bu yıl dar gelirli, yoksul 30 bin üniversite  öğrencisine burs verilecek. Miktarı 96 milyon lira. Nereden buldun bu parayı,  israfı engelleyerek. Bu ülkenin hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşları için  çalışıyoruz. Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık, bu süreci birlikte  götüreceğiz. Ahlaklı ve adaletli bir siyaset. Hiç kimseyi ötekileştirmeden bunu  yapacağız." diye konuştu.

AİLE SİGORTASI UYGULAMASI

Parti olarak daha önce dile getirdikleri aile sigortası konusunda da bazı belediyelerin çalışma başlattığına işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam  etti:

"Bazı belediye başkanlarımız kendi bölgelerinde yoksul vatandaşlarla  ilgili aile sigortasının bir benzerini uygulamaya başladı. Ankara Yenimahalle,  Adana Seyhan belediyelerimiz bunu yaptı. Şimdi Ankara bunu kart üzerinden  yayacak. Ülkeyi yönetenler bunu beceremiyorlar ama biz yerel yönetimlerde bunu  yapıyoruz. Bu kimin garibanın, yoksulun yanında olduğunu gösteriyor. Kreş  yapacağız. Yoksul mahallelerden başlayarak her mahalleye kreş yapacağız. Çoğu  belediye başkanımız yaptı, yapmaya da devam ediyor. İstanbul'un yapacağı 150 kreş  için belediye bütçesinden beş kuruş para çıkmayacak."

Kılıçdaroğlu, konuşmasında bazı belediyelere kayyum atanmasını da  eleştirdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da  seçmenin kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini belirterek yaşam kalitesini  arttırmak zorunda olduklarını ifade etti.

"Kardeş Kentler Çağdaş Kentliler" sloganıyla düzenlenen çalıştay,  yarın sona erecek.

 

 

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