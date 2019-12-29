CHP kongrelerinde ‘tek aday’ dönemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin ilçe ve il başkanlığı seçimlerine yönelik, “tek adayda uzlaşma” çağrısı büyük ölçüde karşılık buldu. CHP’de şu ana kadar tamamlanan 400 ilçe kongresinin 244’üne tek adayla gidildi.

‘Ender bir durum’

CHP’nin Nisan 2020’de yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay’ına yönelik takvimi işlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, mahalle delegeliği seçimlerinin ardından başlayan ve 27 Ocak’a kadar sürecek olan ilçe kongrelerinde, partinin yeni dönemdeki ilçe başkanları birer birer belirleniyor. Kılıçdaroğlu, kongreler öncesinde, parti örgütüne çağrıda bulunarak “uzlaşma” istemişti. Kılıçdaroğlu, mümkün olduğu oranda tek adayda mutabakat sağlanmasının önemli olduğunu vurgulamıştı. Edinilen bilgilere göre CHP ülke genelindeki 973 ilçenin 400’ündeki kongreleri tamamladı. 156 ilçe başkanlığı için birden fazla aday yarışırken, 244 ilçe kongresine tek adayla gidildi. Böylece ilçe kongrelerinin yüzde 61’inde partililer tek adayda uzlaşı sağlamış oldu. Kaynaklar, tek adaylı kongrelerdeki bu oranın parti tarihinde, “ender görülen bir durum” olduğunu ifade etti. İl başkanlığı seçimlerindeki, “tek adaylı kongre” oranının daha yüksek olması bekleniyor. Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, kongre süreçlerine ilişkin olarak, “Bu durumu tek adayın ötesinde okumak lazım. CHP’liler kendi içerisinde beraberliği gönül rızasıyla tesis ediyorlar. Esas mücadelenin parti içinde değil, iktidara karşı mücadele olduğunun bilincindeler. Bunu tamamen özümsemiş durumdalar. Biz aynı siyasi partinin mensuplarıyız. Kazanan da CHP’li kaybeden de CHP’li” dedi.

Öte yandan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, 5 Ocak Pazar günü yapılacak ilçe kongresi öncesi adaylığını resmen açıkladı. İlçe Binasında gerçekleşen toplantıya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, önceki belediye başkanı Aykurt Nuhoğlu, İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Meclis üyeleri ve kalabalık bir partili grubu katıldı. Eski ilçe başkanları Türer Ercan ve Güven Aydoğmuş ile Kadıköy siyasetinin önemli ismi Bozkurt Nuhoğlu da Narin’e destek verdi. Yerel seçimlerde Kadıköy’ün en yüksek oy oranına sahip iki ilçeden biri olduğuna dikkat çeken Narin, “Hayalimiz eşitçe adil bir ülkede yaşam hakkıdır. Kadıköy hayalimiz, İstanbul ve Türkiye hayalidir” ifadelerini kullandı.

Metropol kulisleri

Parti kulislerinde, İstanbul’da Canan Kaftancıoğlu’nun yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul’da şu ana kadar yapılan ilçe kongrelerinin tamamına yakınını Kaftancıoğlu’nun desteklediği isimlerin kazandığı biliniyor. İl başkanlığı seçiminde de Kaftancıoğlu’nun karşısına güçlü bir ismin aday olması beklenmiyor. Ankara’da ise mevcut başkan Rıfkı Güvener yeni dönem için iddiasını koruyor. Ancak başkentte Kılıçdaroğlu’nun işaret edeceği ismin tek aday olarak kongreye gireceği belirtiliyor.

Parti içi güç savaşının en fazla hissedildiği metropol ise İzmir. İzmir’de mevcut başkan Deniz Yücel ile Devrim Barış Çelik yarışıyor. Hem İzmir’deki yerel yönetimin hem de parti yönetiminden isimlerin gruplaştığı kıyasıya yarıştan kimin galip çıkacağı merak konusu. Kulislerde İzmir’de de Kılıçdaroğlu’nun işaret edeceği ismin ipi göğüsleyeceği beklentisi hakim.