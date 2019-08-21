CHP'den MHP'li Semih Yalçın'a yanıt: 'Üslubu beyan ayniyle insandır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, dün CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir’deki orman yangınlarını anımsatan Öztrak, “700 hektar orman alanı kül oldu. Bakanlıkla kurum arasındaki inatlaşma sonucunda THK uçakları, helikopterleri havaalanında beklerken, İzmir yandı” dedi.

Sakarya’daki Tank ve Palet Fabrikası ile ilgili konuşan Öztrak, “Tank Palet Fabrikası’nı Katar ordusuna satmaya kalktılar. Millet tepki gösterince de seçim öncesinde geri adım attılar. Şimdi yeniden Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan bir kamu şirketi üzerinden bu işi yapmaya kalkıyorlar” dedi. Öztrak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, “İçine kaçan HDP’yi çıkarmak istemeyen CHP’nin, PKK güdümündeki belediye başkanlarının hamisi kesilmesi bizi şaşırtmamıştır” sözlerinin sorulması üzerine, şunları söyledi: “Açıklama yapan zatın gerçekten edepten yoksun olan sözlerine adam yerine koyup da cevap vermek istemiyorum. Üslubu beyan ayniyle insandır. Çok ilginç bir oyun sergileniyor. Bu belediye başkanları 5 ay önce adli sicil kontrolünden geçtiler. Aday olmalarında sakınca yoktur denildi. Sonuç itibarıyla sandıktan çıkmış olan insanlara el çektiriyorsunuz. Bunun kesinleşmiş yargı kararlarıyla yapılıyor olması, bir hukuk devletine yakışandır. Ama böyle bir şey yok. Bunların hiçbirini

yapmayacaksınız, o var şu var deyip terörle mücadeleyi gerekçe göstermek suretiyle terörize edeceksiniz bu iş hakkında konuşanları.”