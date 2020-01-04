Cumhurbaşkanlığı’ndan yeni atama kararları

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü İsmail Alper Coşkun görevden alınırken, yerine Büyükelçi Ömer Önhon’un ataması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Tarkan Alpay görevden alınırken, yerine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya atandı. Milli Savunma Bakanlığı’nda açık bulunan Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne Veysel Ünverdi, Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan İhracat Genel Müdür Yardımcılığı’na Mehmet Azgın atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğü’ne Nurdan Memişoğlu Apaydın getirildi. Erdoğan, İletişim Başkanlığı’nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı’na da Dr. Çağatay Özdemir’i atadı.