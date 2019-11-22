‘Devletin saygınlığı liyakat olursa artar’

Kılıçdaroğlu, dün İstanbul’da Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) 3. Genel Kurulu ve Gelecek Zirve toplantısına katıldı. Liyakatin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Sadece okumanız sizi liyakatli yapmaz. Aynı zamanda o eğitimin belli bir zaman dilimi içinde, birikim ile güçlendirilmesi lazım... Liyakat dediğimiz şey, eğitimin üzerine birikimi getirmek demektir. Devletimizin bugün en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi de liyakattir. Devlet yönetiminde liyakat olursa, devletin saygınlığı artar. Şunu söylediğim zaman, bazen kızıyorlar bana. Devleti yönetmek aslında dürüst siyasetçi açısından dünyanın en kolay işidir. Neden? Çünkü devlette görev alanların, herkesin görev tanımı yasalarla tanımlanmış durumda. Dolayısıyla devleti yöneten kişi, bürokrasi ve liyakat yasaların ön gördüğü şekliyle görevini yaparsa hiçbir sorun yok. Siz sadece bürokrasiye talimat verirsiniz. Dolayısıyla bizim, hayatın her alanında liyakati egemen kılmamız lazım.”