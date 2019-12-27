MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı
ABONE OL
27.12.2019 - 19:31 | | AA

Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün ön gösterimi yapılan Türkiye'nin yerli otomobilinin çevreci özellikleriyle gururlandıracağını belirtti.

Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "TürkiyeninOtomobili" ve "YeniliğeYolculuk" etiketiyle paylaşımda bulundu.

"2022'de yollarda olacak Türkiye'nin Otomobili çevreci özellikleriyle gururumuz olacak." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, otomobilin yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu tasarımı sayesinde hava kirliliğini önemli oranda azaltacağını vurguladı.

Üretimde emeği geçenleri tebrik ederek "Yolumuz açık olsun" temennisinde bulunan Emine Erdoğan, paylaşımında yerli otomobile ait bir fotoğrafa da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef Türkiye finalisti kim? Bu akşam kim elenecek? İşte eleme adayları 27 Aralık 2019

MasterChef Türkiye finalisti kim? Bu akşam kim elenecek? İşte eleme adayları 27 Aralık 2019

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sıradaki Haber