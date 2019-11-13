Erdoğan’a 5 dil bilen yeni danışman atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Şeyda Nur Karaoğlu, cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atandı. 1993 doğumlu olan Karaoğlu, Brüksel Jean Monnet Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini “University College London”da tamamlayan Karaoğlu, yüksek lisans eğitimini ise George Washington Üniversitesi’nde yaptı. 26 yaşındaki Karaoğlu; İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Arapça biliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı’na Şeyda Nur Karaoğlu atandı.



Resmi Gazete’de yer alan diğer atama kararlarına göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine Yargıtay’dan İbrahim Acarlı, Danıştay’dan Ahmet Hüsrev Vural, ceza hukukçusu Prof. Dr. Mahmut Koca, idare hukukçusu Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Türkiye Barolar Birliği’nden Avukat Ünsal Toker, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi İsmail Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt ve Adalet Bakanlığı’ndan Hakan Öztatar getirildi.



BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer merkeze alındı. Cengizer, UNESCO Genel Konferansı Başkanlığı görevini yürütecek. 40. Genel Konferans Başkanlığı için geçen ay UNESCO Yürütme Kurulunda yapılan oylamayı İspanyol rakibi karşısında Büyükelçi Cengizer kazanmıştı. Böylece 53 yıl sonra bu göreve Türk büyükelçi seçilmiş oldu.



Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine Erdoğan’ın da başdanışmanı olan Mehmet Ferden Çarıkçı ve Aydan Yamancan’ın atamaları gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Enerji İşleri Genel Müdür yardımcılıklarına Engin İlseven ve Mehmet Özdemir, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcılığı’na ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Ismuk atandı.