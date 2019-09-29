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29.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

MHP’den CHP’ye ‘deprem’ tepkisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “İstanbul halkının haklı korkularını çıkar lokmasına katık etmek, ahlaksızlık ve fırsatçılıktır. CHP yöneticilerinin, devlet yönetimiyle birlikte çalışmaktan kaçarak, kendi başına hareket etmeye niyetlenmesi, sorumsuzluktur, akılsızlıktır” dedi.

MHP’den CHP’ye ‘deprem’ tepkisi

Yalçın, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan AFAD Toplantısı’na davet edilmesine rağmen katılmamasını İstanbulluların hayretle karşıladığını iddia etti.

‘Büyük bir siyasi skandal’

CHP sözcülerinin İmamoğlu’nu toplantıya davet edilmemiş gibi gösterdiğini ifade eden Yalçın, Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu ile düzenlediği basın toplantısında ise milletçe dayanışma içinde atılması gereken adımlara ağırlık vermek yerine, herkesi eleştiri yağmuruna tutarak, büyük bir siyasi skandala imza attığını savundu. l 

Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
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