MHP’den CHP’ye ‘deprem’ tepkisi

Yalçın, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan AFAD Toplantısı’na davet edilmesine rağmen katılmamasını İstanbulluların hayretle karşıladığını iddia etti.



‘Büyük bir siyasi skandal’



CHP sözcülerinin İmamoğlu’nu toplantıya davet edilmemiş gibi gösterdiğini ifade eden Yalçın, Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu ile düzenlediği basın toplantısında ise milletçe dayanışma içinde atılması gereken adımlara ağırlık vermek yerine, herkesi eleştiri yağmuruna tutarak, büyük bir siyasi skandala imza attığını savundu. l