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06.10.2019 - 22:23 |

MHP'den skandal tweetle ilgili açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ABD Büyükelçiliği'nin skandal tweeti beğenmesinden sonra verilen tepkilerle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında " Ömer Çelik'in, Dışişleri Bakanlığımızın ve CHP sözcülerinin verdiği güçlü tepki; her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerine yer verdi.

MHP'den skandal tweetle ilgili açıklama

Semih Yalçın'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şöyle;

FETÖ'cü firarilerden E.Babahan'ın MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli hakkındaki ahlaksız Twitter paylaşımının ABD Büyükelçiliği tarafından beğenilmesine hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in, Dışişleri Bakanlığımızın ve CHP sözcülerinin verdiği güçlü tepki; her türlü takdirin üzerindedir.

Sayın Genel Başkanımıza yönelik planlı ve hesaplı edepsizliğin Türkiye'ye dönük kasıtlı bir tavır olduğunu görerek sessiz kalmayan siyasi partilerimize ve sözcülerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Siyasi partilerimizin; bahis mevzu vatan olunca gerisinin teferruat olduğu noktasında birleşmesi, küresel aktörlere yeterince caydırıcı bir millî mutabakat cevabıdır.

MHPden skandal tweetle ilgili açıklama

 

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