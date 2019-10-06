MHP'den skandal tweetle ilgili açıklama

Semih Yalçın'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şöyle;

FETÖ'cü firarilerden E.Babahan'ın MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli hakkındaki ahlaksız Twitter paylaşımının ABD Büyükelçiliği tarafından beğenilmesine hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in, Dışişleri Bakanlığımızın ve CHP sözcülerinin verdiği güçlü tepki; her türlü takdirin üzerindedir.

Sayın Genel Başkanımıza yönelik planlı ve hesaplı edepsizliğin Türkiye'ye dönük kasıtlı bir tavır olduğunu görerek sessiz kalmayan siyasi partilerimize ve sözcülerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Siyasi partilerimizin; bahis mevzu vatan olunca gerisinin teferruat olduğu noktasında birleşmesi, küresel aktörlere yeterince caydırıcı bir millî mutabakat cevabıdır.