Resepsiyonda gündem 50+1

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılının başlaması nedeniyle Meclis’te resepsiyon verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı resepsiyonda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başka bir programı olması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle hazır bulunamadı. Erdoğan dışında resepsiyona katılan tek Genel Başkan BBP lideri Mustafa Destici oldu. Resepsiyonda CHP’yi Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel, TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz ile az sayıda milletvekili temsil etti. AK Partili vekillerin yoğun ilgi gösterdiği resepsiyonda, HDP’den hiçbir temsilci yer almadı.

Eski başkanlar tam kadro

TBMM tören salonunda gerçekleştirilen resepsiyon Şentop’un davetlileri karşılamasıyla başladı. Eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, İsmail Kahraman’ın da davetliler arasında yer aldığı resepsiyonda, eski Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, vekillerin ilgi odağı olan isimler arasında yer aldı. Resepsiyonda kabineyi temsilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan hazır bulundu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in de katıldığı resepsiyona, bazı azınlık cemaatlerinin liderleri de geldi.

Resepsiyonda konuklarını bu kez eşsiz ağırlayan Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tören salonunun kapısında karşıladı. Erdoğan ve Şentop daha sonra salonda tur atarak, davetlilerle sohbet etti. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının bulunduğu grubun yanında da uzun süre kaldı. Erdoğan, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Muhalefetin işi’

Erdoğan, AK Parti’li Faruk Çelik’in cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy oranının yüzde 40 üzeri olarak değiştirilmesi önerisi ile ilgili, “Mevcut durumu Meclis’e getiren biziz. Halkımıza bunu götüren de biziz. Halkımızın büyük çoğunluğuyla bu onaylandığına göre şimdi bizim yeniden bunu revize edip gündeme getirmemiz siyasetçi ciddiyetine yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil; bu adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil” dedi.

“’40+1’e ihtiyacımız yok; 50+1’i her koşulda alırız mı’ diyorsunuz?” sorusu üzerine ise Erdoğan, “Böyle bir sorgulamaya da girmem. Böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda bu işlerle ilgilenen kimdir? Muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklifi getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü milletimiz politikacıdan ciddiyet istiyor. Dolayısıyla biz bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. Şu anda 2023 seçimlerine daha ciddi bir zaman var. Muhalefetten ne gelirse gelsin biz hepsini değerlendirmeye, tartışmaya açığız, hazırız” diye konuştu. Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölge için ABD’ye tanınan 2 haftalık süre hatırlatılarak, “Bugün, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dediniz. Operasyon kapıda mı?” sorusu üzerine Erdoğan, “Aynı yerdeyim. Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesini kullandı.

‘Revizyon yok’ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda basın mensuplarının kabine revizyonu ile ilgili soruları üzerine “Şu anda böyle bir şey yok” ifadesini kullandı. Bir gazetecinin “Ucu hep açık kalıyor...” demesi üzerine Erdoğan, “Öyle zaten siyasetçi ucu açık konuşur. Ucu kapalı olduğu zaman netice alamazsın” dedi.