Son dakika! Bakan Gül: ABD'ye girdiği anda tutuklanıp iade edilmeli!

Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin terörle mücadelesini kimse sorgulayamaz. Kırmızı bülten 196 ülkede geçerli. YPG'li teröristin kırmızı bültenle aranmasından dolayı, Amerika bu kişiyi ABD'ye gitmesi durumunda yakalayıp iadeli etmelidir. ABD'ye girdiği anda geçici tutuklanması için yazışma yapılacak. Amerika'ya Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir hatırlatma yapıldı.