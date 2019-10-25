25.10.2019 - 12:10 |
Son dakika! Bakan Gül: ABD'ye girdiği anda tutuklanıp iade edilmeli!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Şanlıurfa Akçakale'de açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "YPG'li teröristin kırmızı bültenle aranmasından dolayı, Amerika bu kişiyi ABD'ye gitmesi durumunda yakalayıp iadeli etmelidir."
Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başları:
Türkiye'nin terörle mücadelesini kimse sorgulayamaz. Kırmızı bülten 196 ülkede geçerli. YPG'li teröristin kırmızı bültenle aranmasından dolayı, Amerika bu kişiyi ABD'ye gitmesi durumunda yakalayıp iadeli etmelidir. ABD'ye girdiği anda geçici tutuklanması için yazışma yapılacak. Amerika'ya Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir hatırlatma yapıldı.
Satılığa çıkarılan " Paşabahçe" vapuru havadan görüntülendiYıllarca Şehir hatlarında vatandaşlara hizmet veren ve ardından Beykoz'a demirleyen bir dönem de batırılması gündeme gelen "Paşabahçe" vapuru satışa çıkarıldı. 4 Kasım günü İstanbul Liman Başkanlığı'nda ihale yoluyla satılacak vapur havadan görüntülendi.Uzun süre Beykozlulara hizmet veren ve satışı gündemde olan Paşabahçe vapuru, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Beykoz Belediye Meydanı önündeki iskeleye demirli halde bulunan vapurun 4 Kasım Pazartesi günü İstanbul Liman Başkanlığı’nda ihale yoluyla satılması bekleniyor.