Son dakika... Bakan Gül'den HDP önündeki eylemlere ilişkin açıklama

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle;

(HDP önündeki eylem)

Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız.

(Kadına şiddet)

Şiddetin her türlüsünü büyük tepkiyle kınıyoruz. Bu tür olaylara sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bu konuda her konuda koordinasyon da yapılmaktadır. Şiddeti önleme merkezli ile çalışıyoruz. Savcılar her başvuruyu değerlendiriyor.

Bugüne kadar 375 bin tedbir kararı verildi.

Mevzuat konusunda titizlik gösterilecek.

Tüm dünyada bu ortak sorun.

(Yargı reformu paketi)

Bu 5 yıllık dönemi kapsayan bir süreç. Tüm paydaşlarla görüştük, talepleri aldık.

Bu belge Türk milletinin tamamının belgesi olacaktır. Bu belgeler her zaman revize edilmelidir. Bu belgeler bir partinin ya da dönemin değildir. Eleştiriler bizim için de çok değerli.

Yargı, 82 milyonun yargısıdır, hiçbir zümreye teslim edilemez. Bütün millete karşı tarafsız olmak zorunda.

Hassasiyetimizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

Temel görev makul sürede adil karar vermektir.

Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için somut adım atacağız.

Hukuk mesleklerine giriş sınavı getiriyoruz. Hakim ve savcı yardımcılıklarını çok önemsiyoruz.

Adalet hizmetinin kalitesi artacak.

Yeni ihtisas mahkemeleri kuracağız.

Tutuklamanın infaz gibi olması kabul edilemez.

Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız

Tutuklamanın infaz gibi olması kabul edilemez. Vatandaşın yargıya güvenmesi temel yaklaşımımızdır.

Arabuluculuğu ticari davalarda da hayata geçirdik

Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz.

Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ediyoruz.