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29.12.2019 - 21:30 |

Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Piyasa değeri 15 milyar! Hepsi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu Özel programında açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Piyasa değeri 15 milyar! Hepsi ele geçirildi

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır." ifadelerini kullandı.

(PKK'ya yönelik operasyonlar) Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik.

Diyarbakır'daki anneler, terör örgütüyle devletin yaptığı mücadelenin etkisi kadar büyük bir etki ortaya koydu.

İkna yöntemiyle 268 teröristi getirdik

 

Adana'da camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldıSon dakika haberine göre: Adana'nın Kozan ilçesinde, il genelinde gece yarısı etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak konusunda cami hoparlörlerinden halka uyarı yapıldı.
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