Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Açılışını yaptığımız eserlerin tekrar Rizemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimlerinde çok güçlü destek veren tüm Rizeli kardeşlerimin her türlü teşekküre şükrana layıktır. Tekrar buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kardeşlerim elbette 81 vilayetimizin her biri kıymetlidir, değerlidir. Her biri bir başka güzeldir. 40 yıllık s,iyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiç bir ayrımcılık yapmadık. Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının her bir karşının gönlümüzde yer vardır.

82 milyonun her bir ferdine aynı sevda,aynı heyecanla hizmet ettik. Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Türk, Kürt, Laz, Alevi, Sünni demeden Türkiye'nin renklerini kucakladık.

Sizlerden aldığımız cesaretle 82 milyon vatandaşımızın her bir ferdine hizmet götüreceğiz. Türkiye'nin, Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Ülkemizi, hedefleri hayalleriyle muhakkak kavuşturacağız.

"İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ"

Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler. Vermedik, vermeyeceğiz. Elektronik sigarayı asla ülkemize sokmayacağız.Bunlar benim milletimi zehirleyerek zengin olmak istiyorlar. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz, asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın. Sigarayla gerçek mücadeleyi biz başlattık. Artık her yerde bireylerin temiz hava soluma hakkından söz ediliyor. Artık herkes sigaraya özenilmesi gereken alışkanlık olarak değil, çok ciddi sağlık problemlerine neden olarak bakıyor. Eğitim, sağlık ve spor tesislerinde sigara satışını men ettik. Şimdi tek tip paket uygulamasına geçiyoruz.

Tek tip paket uygulamasına geçiyoruz. Artık sigara paketlerinin üzerinde özendirici simgelerin olmasına müsaade etmeyeceğiz.

Dünya genelinde günde 20 bin kişi başta akciğer kanseri olmak üzere sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor.

Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun destek vermediği bir mücadele başarısız olur. Sigarayla mücadelede sanatçı ve sporcularında bizlere destek olması çok önemli. Gelin insanımızı tütün illetinden beraberce kurtaralım.