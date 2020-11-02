1. Lig'den ötesi yok

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Şanlıurfaspor Futbol Takımı için aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Çünkü yarım asırlık bir kulüp olmasına rağmen şu anki adıyla TFF 1. Lig’den öteye gidemediler. Bazı dönemlerde Süper Lig’in kapısına dayansalar bile bir türlü son adımı atamadılar.

1969-70 sezonunda 3. Lig’de macerasına başlayan sarı-yeşillilerde çöküş 2008 yılında başladı. Önce kulübe kayyum atandı. Buna rağmen pes etmedi Şanlıurfaspor. En parlak dönemini ise 2011-12 sezonunda geçirdi. 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olarak TFF 1. Lig’e çıkan sarı-yeşilliler, asıl büyük macerasını Türkiye Kupası’nda yaşadı. Çeyrek finale kadar çıkan Şanlıurfaspor, 2009-10 şampiyonu Bursaspor’a mağlup olarak elenmişti.

Takım devamında ise hep bir çöküş içindeydi. Önce 2016-17’de ikinci lige geçti. Geçen sezon ise -15 puanla lige başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle tescil edilmeden tamamlanan sezonda Şanlıunrfaspor 3. Lig’e düşmesi gerekirken Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği kararla Misli.com 2. Lig’de kaldı.

Her şey yenilendi

Şanlıurfaspor’da yeni sezonda ise her şey baştan aşağı yenilendi. Daha önceden de kulüpte başkanlık yapmış olan Emin Yetim zorlu göreve tekrar geldi. Transfer yasağının da kalkmasıyla adeta yeni bir kadro kuruldu, 15 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Özellikle Galatasaray’dan alınan Erkan Suer ve Süleyman Luş taraftarda heyecan yarattı.

Fakat bu heyecan da çok uzun sürmedi. Çünkü takım yeni sezona da kâbus gibi başladı. Ankara Demir (7-0) ve Sancaktepe (8-0) karşısında alınan farklı yenilgiler Şanlıurfaspor’da bu sezonun da farklı olmayacağını gösterdi.

Urfa’nın incisi GAP Stadı

2009 açılan 30 bin kişilik stat, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapmasının yanında EURO 2016 resmi adaylık dosyasında da yedek listede yer aldı.

Şanlıurfa futbolda çok büyük bir başarıya sahip olmasa da kente kazandırılan GAP Stadyumu herkesin takdirini kazanmayı başardı.

Ülkemizde tekrar yapılan statlar arasında yerini alan GAP Stadı, 30 bin koltuk kapasitesinin yanında, UEFA standartlarına uygunluğu ile tam not aldı.

1993 yılında temeli atılmasına rağmen bir türlü kapılarını açamayan stat 2009 yılında yenilenen yüzüyle futbolseverlere ev sahipliği yapmaya başladı.

TFF’nin hazırladığı EURO 2016 resmi adaylık dosyasında, yedek listede yerini alan stat, Türkiye Kupası finaline de ev sahipliği yaptı. 2010’daki maçta Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

Kentin tanıtımı için GAP Stadı’nda sadece futbol maçları da yapılmadı. 15-16 Mayıs 2010 tarihlerinde motosiklet gösterilerinin olduğu Uluslararası NIGHT of the JUMPs serisinin tur duraklarından bir diğeri de Şanlıurfa idi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 26 bin 400 m² toplam alan üzerine inşa edilmiş tam olimpik stadyum

- Tamamının üstü kapalı, 30 bin koltuk kapasitesi.

- Doğal çim saha ve beraberinde 8 kulvarlı atletizm pisti.

- Çatı üzerine monte edilmiş ışıklandırma sistemi.

- UEFA standartlarında soyunma odaları, temsilci ve hakem odaları.

- 1500 kişi kapasiteli şeref tribünü.

- Teknolojik altyapıya sahip basın tribünü.

- Paratoner ve engelli tribünü.

- 20.814 m² alana yayılmış 5500 araçlık otopark.

Galibiyet alamadan düştüler

Şanlıurfa’nın en başarılı olduğu branş ise voleybol... 2016-17 sezonunda tarihinde ilk kez Efeler Ligi’ne çıkan MSK Urfa’nın güçlü rakipleri karşısındaki zorlu macerası çok da güzel bitmedi. Kentin Suriye sınırına yakın olması nedeniyle o dönemde istediği transferleri yapamayan kulüp hedeflerine de bir türlü ulaşamadı.

Efeler Ligi’nde o sezon normal sezonda yaptığı 22 maçtan da mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamayan MSK Urfa, sadece bir maçta rakibinden 2 set almayı başarabildi. Baraj etabında mücadele edecek takım için durum normal sezondan farklı olmadı. İzmir’de oynanan 6 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılan MSK Urfa ligden düşmekten kurtulamadı.

2016 yılında kurulan kadın takımı için de farklı şeyler söylemek biraz zor. Bölgesel Lig’e adım attığı ilk sezonda şampiyon olan takım 3. Lig’e yükseldi. Ama onlardan da daha fazlası gelmedi.

Engelsiz yıldızlar!

Kentin Süper Lig’de mücadele eden gururu Şanlıurfa BŞB Engelli Basketbol Takımı... 2018’de Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde boy gösteren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi o sezonda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi ve Süper Lig’e çıktı.

Şanlıurfa o sezon 21 maçın 19’unu kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Aslında kentin de bağrına bastığı en önemli takım bu branşta. Özellikle şampiyon olunan sezonda taraftarlar tribünlerdeki yerini alırken her maçta engelli basketbolcuların yalnız bırakmadı.

Amatörden Efeler Ligi’ne

Kentin en başarılı branşı voleybolda, Efeler Ligi’nin yeni yüzü Haliliye Belediyespor oldu. 2014 yılında kurulan Urfa temsilcisi basamakları bir bir çıktı, zirveye ulaşarak alkışı kaptı.

MSK Urfa Erkek Voleybol Takımı’nın Efeler Ligi’nde yaşattığı hüsran kentteki voleybol tutkusunu engelleyemedi, sahneye Haliliye Belediyesi çıktı. 2014 yılında kurulan Haliliye öncelikle amatör ligde mücadele etmeye başladı.

İlk yılında Bölgesel Amatör Lig’de başarılı bir sezon geçiren ve Adıyaman’da düzenlenen play-off müsabakaları sonucu şampiyon olan Haliliye, adını Türkiye Erkekler Voleybol 3. Ligi’ne yazdırmayı başardı.

Çıkışını 3. Lig’de de sürdüren Haliliye Belediyespor, 2015-2016 yılında da şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi’ne hızlı bir geçiş yaptı.

2016-2017 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig 5. Grup’ta 20 maçını set vermeden kazanan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Haliliye ekibi, Konya’da yapılan yarı final mücadelelerinde finallere kaldı. Ardından da Ankara’daki finallerde 1. Lig’e yükselen takım oldu.

Sezonu 1. Lig B Grubu lideri olarak tamamlayıp final grubuna kalan Haliliye Belediyespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin mevcut haliyle tescil edilerek 1. Lig’de final grubuna kalan 4 takımın üst lige çıkarılması kararı sonrası AXA Sigorta Efeler Ligi’ne yükselmeyi başardı.

Haliliye Belediye yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı girerken, 5. haftası geride kalan ligde ilk galibiyetini de Solhan Belediye’den aldı.

‘Birlik, beraberlik başarıyı getirdi’

Haliliye Belediyespor Başkanı Mehmet Tatlı yaptığı açıklamada, “İyi bir ekip olmak başarıyı getirdi” dedi.

Şanlıurfa’yı daha iyi yerlere getirmek için sonuna kadar çalışacaklarını belirten Tatlı, “Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat bizden gençleri sokaklardan spor salonlarına çekmemizi istemişti. Bizler de gençlerin ağırlıkta olduğu, başarıya aç ve hedefi olan bir kadro oluşturduk. Sonuç olarak Efeler Ligi’ne çıktık. Başarı ekip işidir, birlik, beraberlik ve inanç işidir” diye konuştu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise şu ifadeleri kullandı: “Bu başarı Şanlıurfa ve Haliliye için bir kazançtır. 3 büyükler ve diğer önemli kulüpleri kentimizde misafir ediyoruz, bu bizim için büyük bir mutluluk. Halkımızla el ele verirsek aşamayacağımız bir engel yok. Takımımız marka şehrimizin marka kulübü haline gelmiştir.”

Spor haftası coşkusu

Takım sporları olmasa da kent aslında spor sevdalısı. Bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kutlanan “Avrupa Spor Haftası” etkinliklerinde gösterdi. Bozova İlçesinde yıllar sonra bir nostalji yeniden canlandırıldı. Uluslararası Su Sporları’nın yapıldığı Bozova ilçesinde geniş kapsamlı kano kürek sporu yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte ise yüzlerce bisikletli sağlık için pedal çevirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün destekleriyle URBİT ‘Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği’ne bağlı yüzlerce bisikletcinin katılımıyla Abide Meydanı’ndan başlayan Atatürk Bulvarı, Samsat Meydanı, Lekler Caddesi, Kızılkoyun Nekropoli önünden Balıklıgöl’e, Meşarkiye Caddesinden GAP Arena Stadyumuna devam eden bisiklet turu Cumhuriyet Parkı’nda sona erdi.