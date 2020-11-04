İhtisası ihracat!

Anadolu’nun İstanbul’a açılan kapısı Sakarya, otomotiv, savunma sanayi, makine sektörleriyle öne çıkarak her geçen gün büyümesini sürdürüyor. Şehirden geçen yıl 5.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Şehrin 2023’e kadar 10 milyar dolarlık ihracat, 1000 ihracatçıya ulaşması bekleniyor. Üretimin günden güne arttığı şehrin nitelikle göçe ihtiyacı bulunuyor. Dokuz adet organize sanayi bölgesi (OSB) bulunan şehrin ihtisas OSB’ler ile büyümesi hedefleniyor. Kentin tarım alanları toplam yüzölçümünün yüzde 45’ini oluşturuyor. İlin başı çektiği tarımsal ürünlerde fındık, hububat, meyve-sebze geliyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, 300-350 firmanın şehirden ihracat yaptığını söylüyor. Altuğ, 2023 yılına kadar şehrin ihracatını 10 milyar dolara ihracatçı firma sayısını ise 1000’e çıkaracaklarını ifade ediyor. Şehrin 3 milyar dolar civarında ithalatı olduğunu kaydeden Altuğ, ihracatın ithalatı karşılama oranı en yüksek illerden biri olduklarını belirtiyor. Şehrin ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 170 olduğunu belirten Altuğ, “İSO 500 listesinde toplam 36 firmasıyla yer alan, 2 üniversitesi olan, 22 adet Ar-Ge merkezi, 3 adet tasarım merkezi, 2 teknoloji transfer ofisi bulunan ekonomiye katkısıyla üreten bir şehiriz” diyor.

İhtisas OSB’ler ile büyümeyi hedeflediklerini belirten Altuğ, “9 adet OSB var, 5 tane daha planlıyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcılar geliyor. Şehre eğitime gelen öğrencileri burada istihdam etmek istiyoruz. Üretim her geçen gün artıyor, nitelikli göçe ihtiyaç var” ifadesini kullanıyor.

Biçilmiş kaftan

Sakarya’nın otomotiv ve savunma sanayi şehri olarak adlandırıldığına dikkat çeken Altuğ, “Dünyanın en büyük otomotiv markalarından biri 90’lı yılların başından beri şehrimizde faaliyet sürdürüyor ve yaklaşık olarak yan sanayi kuruluşları ile beraber 10 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor. Savunma sanayiinde de yerli firmalarımız şehrimizde üretimlerini yapıyor. Savunma sanayiine yönelik üretim ve Ar-Ge merkezleri ile şehrimiz yüksek bir potansiyel barındırıyor. Milli tankımızın üretileceği yeni savunma sanayi yatırımı da devam ediyor” diyor.

Sakarya’nın yapılan yatırımlar ile Türkiye’de hibrit otomobilin üretim üssü haline de geldiğini söyleyen Altuğ, şöyle anlatıyor: “Otomotiv alanında en büyük pay Toyota’nın. Her yıl artan üretim ve ihracat ile Sakarya otomotiv endüstrisi için biçilmiş bir kaftan.”

Sakarya’nın yatırımcılara kapısını açan cazibe merkezi illerin başında geldiğini dile getiren Altuğ, şöyle devam ediyor: “Düzenli sanayileşme adımlarımızı hızlandırdık. Sakarya bulunduğu konumu nedeniyle yatırımcılar açısından tercih ediliyor. Demiryolu, denizyolu, karayolu gibi yatırım alt yapıları açısından güçlü bir bölge. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çoğu şehrimize giden yolların kesişim bölgesinde bulunuyor.”

Yatırımcıya çağrı

Yatırım yaparken iyi planlar yapmak gerektiğine değinen Altuğ, “Günümüz teknoloji çağı… Yatırımcılara teknolojiyi benimseyerek Ar-Ge yatırımı yapmalarını tavsiye ediyorum” ifadesini kullanıyor. Altuğ, “Turizm, tarım, eğitim, kültür gibi konularda da Sakarya’yı ileriye taşımayı hedefliyoruz. Oluşturduğumuz 2030 Sakarya Stratejik Planı ile şehrimizin geleceğini tasarlamaya başladık” diyor.

Doğal gaz keşfi

Önceki aylarda Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası’nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Keşif ile uluslararası şirketlerin Karadeniz’e olan ilgisinin artması bekleniyor. Akgün Altuğ ise, şöyle diyor: “Doğal gaz kaynağının denizden ana kara olarak nereye aktarılacağı çok önemli. Henüz nereye aktarılacağı belli değil fakat Sakarya’ya aktarılırsa şehre birçok avantajı olacak.”

Doku Kültürü Laboratuvarı yolda

Sakarya, peyzaj ve süs bitkiciliği üretiminde de lider konumunda. Ülke üretiminin yaklaşık yüzde 40’lık kısmını karşıladıklarını belirten Altuğ, sözlerini şöyle sürdürüyor: “500’den fazla üretici firma yaklaşık 15 bin dekar alanda üretim yapıyor. 5 bin kişi istihdam ediliyor. 2020 yılının ilk 8 ayında 1 milyon doları aşan ihracat başarısı sergiledi. SATSO olarak kurma aşamasında olduğumuz Doku Kültürü Laboratuvarı ile fide, tohum gibi birçok tarımsal ürün üretimini gerçekleştirerek ilimizin bu alanda uluslararası potansiyele ulaşması için çalışıyoruz.”

Otomotiv şehri!

Otomotiv şehri Sakarya’dan ocak-eylül döneminde 2 milyar 619 milyon 730 bin dolarlık ekonomiye katkı sağlandı. Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye’de ocak-eylül döneminde traktör de dahil üretilen 878 bin 163 araçtan 625 bin 640’ı yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 20.9’luk paya sahip olan Sakarya, ürettiği 166 bin 88 aracın yüzde 79’una denk gelen 131 bin 257’sini ihraç etti. Sakarya’da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, 9 aylık dönemde 143 bin 263 otomobil, 109 kamyonet, 372 otobüs, 634 midibüs, 102 küçük kamyon, 21 bin 608 traktör olmak üzere toplamda 166 bin 88 araç üretti.