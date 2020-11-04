Kırsal kalkınmaya destek

Şirket, üretimiyle kırsal kalkınmaya da destek sağlıyor. Şenpiliç, 3 milyar liraya yakın cirosuyla İSO 500’de 66. sırada yer alıyor. Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ, 425 bin tonluk piliç eti kapasiteleri bulunduğunu belirterek, “Pazar payımız ise yüzde 18. Son beş yılda kadın istihdam oranını yüzde 24’ten yüzde 31’e yükselttik” diyor. İlk hedeflerinin iç piyasa olduğunu söyleyen Üstündağ, satışların yüzde 10-12’sini ihracat yoluyla yaptıklarını belirtiyor. Üstündağ, “Başta Irak olmak üzere Gürcistan, Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetler dahil 30 ülkeye ürün gönderiyoruz” ifadesini kullanıyor.

Ekonomik piliç

“Önceliğimiz güvenilir, sağlıklı ve ekonomik piliç eti üretmek” diyen Üstündağ, şöyle devam ediyor: “Piliç eti üretimi tarımsal bir faaliyet ama verimsiz tarım toprağında yapılabiliyor. Çiftliklerimiz ya da tesislerimiz birinci derecede tarım toprağında değil ama buna rağmen kırsal kalkınmaya katkı sağlıyoruz. Sakarya bölgesinde bu anlamdaki kapasite biz büyüdükçe büyüdü. Şimdi de Çukurova bölgesindeki faaliyetlerimizle o bölgedeki kırsal kalkınmaya ve ekonomik gelişime katkı sağlayacağız. Üretimimizi artırabilmek için Çukurova bölgesinde daha çok sayıda yetiştiriciye ulaşmak için çalışıyoruz.”

Tarım hamlesi

Şenola Tarım markasıyla tarım alanında hizmet vermek üzere yola çıktıklarını aktaran Üstündağ, şöyle devam ediyor: “İlk etapta Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 450 hektarlık alana yapılan elma ekiminden 2019 yılında 600 ton elma hasadı elde ettik. Eskişehir Mahmudiye’de de bu yıl 400 hektarlık alana ekim yaparak, aynı bölgede 10 bin tonluk soğuk hava deposu da inşa ettik. Elma bahçelerimizde sekiz çeşit elma yetiştiriyoruz. Sonrasında ise iklim, toprak ve arazi olarak doğru bölgelerde farklı meyvelere yönelerek ülkemizde meyve üretiminde de önemli bir değer oluşturmak istiyoruz.”