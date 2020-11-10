Kalplerin buruk acısı; Mersin İdman Yurdu

Türk futbolunda Mersin İdman Yurdu kulübü, tarihiyle, taraftarlarıyla ve kültürüyle hep efsaneler arasında yer alıyor. 16 Ağustos 1925’te kurulan ve diğer şehir takımlarının aksine en eski kulüp hüviyeti taşıyan kırmızı-lacivertliler, 13 Temmuz 2019’da resmen feshedildi, kapısına kilit vuruldu.

Arkasında gözü yaşlı taraftarlarını bırakan Mersin İY, sıkıntılı ekonomik durumları ve borçları idare edemedi. Süper Lig seviyesinde 15 sezon boyunca mücadele eden, en son da 2015-16 sezonunda boy gösteren Akdeniz şehrinin takımı hızlıca dibe vurdu.

Kuruluşundan itibaren 1949 yılına kadar bölge birinciliklerini kimseye kaptırmayan Mersin İdman Yurdu, 1944 yılında Ankara’da yapılan Türkiye Futbol Şampiyonası’nda 3. olma başarısı göstermiştir.

1963-64 sezonunda şampiyon olarak 2. Lig’e çıkan Mersin İdman Yurdu, 2. Lig’deki üçüncü senesinde profesyonel bir kadro oluşturarak şampiyon olmuş, ilk kez o yıl (1966-67) efsane Lefter Küçükandonyadis’in teknik direktörlüğünde Türkiye 1. Ligi’ne çıkmıştır.

1967’deki Başbakanlık Kupası, 1969-70 sezonundaki 4.’lük, 1966-1971 arası takımın en golcüsü olarak ünlenen Bay Gol Osman Arpacıoğlu tarihe geçen efsaneler oldu.

1982-83 sezonunda Türkiye Kupası’nda final oynayan ancak Fenerbahçe’ye kaybeden Mersin İdman Yurdu, UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda Spartak Trnava karşısına çıkmıştı.

Unutulmaz Lefter yılları

Mersin İdman Yurdu tarihinde 1966-67 sezonu çok özel bir sezon olmuştur. Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi Lefter Küçükandonyadis, kırmızı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünde unutulmaz bir süreç yaşamıştır.

Hem takım 1. Lig’e terfi etmiş hem de Başbakanlık Kupası gelmiştir. Yine Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinde Osman Arpacıoğlu, attığı 23 golle 2. Lig’deki şampiyonluğa katkı sağlamıştır.

17 takımlı ligde oynadığı 32 maçta 63 gol atan Lefter öncülüğündeki kırmızı-lacivertliler, rekor puanla ilk kez 1. Lig’e yükselmişti.