Şehrin simgesi Mersin Stadı

2013 Akdeniz Oyunları’nın açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapan stat, çok fonksiyonlu özelliğiyle alkış almıştı. 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında gerçekleşen 32 spor branşında birçok müsabakaya ev sahipliği yapan stadyum, Akdeniz Oyunları sonrasında Mersin İdman Yurdu’na tahsis edilmiş, 2019’da bu kulübün kapanmasının ardından İçel İdman Yurduna ev sahipliği yapmaya başlamıştır.

23 Mart 2014 tarihindeki Mersin İdman Yurdu-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı ile ilk kez bir futbol maçına ev sahipliği yapan stadyum, 25 bin 534 seyirci kapasitesine sahip.

Akdeniz Oyunları gururu

2013 Akdeniz Oyunları, resmi adıyla XVII. Akdeniz Oyunları Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (UAOK) tarafından idare edilen Akdeniz Oyunları geleneğinde yapılan uluslararası bir çok sporlu etkinliktir. UAOK 23 Şubat 2011 günü yapılan oylama sonucu 17.’si düzenlenecek olan oyunların Türkiye’nin Mersin kentinde yapılacağını duyurdu. Organizasyonun 20-30 Haziran günleri arasında yapılması planlandı. Mersin Türkiye’de İzmir’den sonra Akdeniz Oyunları düzenlenen ikinci kenttir.

Esasında Yunanistan’da olması gereken organizasyon Mersin’e kalmıştı. 2013 Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Yunanistan’ın, 2010 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu organizasyonu yapamayacağını duyurdu.

27 farklı spor dalı Mersin’de yapıldı. Türkiye, sporcu sayısında 430 sporcuyla ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin ardından İtalya 421 sporcuyla ikinci, Fransa 258 sporcuyla üçüncü sırada bulundu. İç savaşın sürdüğü Suriye, 9 sporcuyla en az sporcuyla katılan ülke oldu. Bu arada oyunlar için Türkiye toplamda 500 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Türkiye, 47 altın, 44 gümüş, 37 bronz ile toplamda 128 madalya topladı, 21 ülke arasında ikinci oldu. İlk sırayı 186 madalya ile İtalya aldı.