Teknolojik tarımla Türkiye’ye yeteriz

Sadece Türkiye için değil, tüm dünyada bir ‘cazibe merkezi’ olmak için yol haritasını çizen Şanlıurfa, yatırımlar için tüm imkanları sunuyor.

Teşvik programları arasında en avantajlı destekleri veren 6. bölgede yer alan Şanlıurfa, aynı zamanda ‘Cazibe Merkezleri Programı’ kapsamındaki 24 ilden biri. Ciddi bir genç iş gücü potansiyeli olan bölgede Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ara eleman açığı konusunda sanayiye destek vermek ve istihdamı artırmak için eğitim çalışmaları da var.

Hem kapsamlı teşvikler, hem de genç iş gücü ile fırsat sunan şehirde, çeşitli gelişim alanlarında kümelenme oluşturuluyor. Bu sayede gıda, tekstil, ayakkabı gibi belli başlı gelişim alanlarında yatırımcıya avantajlı yatırım imkanı veriliyor.

Şehrin, Türkiye’nin gıda güvenliği için bir üretim merkezi olma potansiyeli de var. GAP’ın en şanslı alanı olarak Şanlıurfa, Harran Ovası gibi bereketli topraklarıyla tarımda teknolojik yapının oluşturulmasını ve bu kapsamda çiftçilerin bilinçlendirilmesini bekliyor.

Hatta şehir için en acil sorun olarak ‘vahşi sulama’ gösteriliyor. Pandemi sürecinde de tüm dünyada gıdanın güvenliği konusunda oluşan risklere dikkat çeken Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, şehrin öncelikle kendine, ardından tüm Türkiye’ye yeterli üretim için akıllı tarım konusunda hızla aksiyon alması gerektiğini ifade ediyor.

‘Toprak akıp gitmesin’

“Harran Ovası yıllarca mülkiyeti muhafaza edilmiş; tohum atmış yağmur duasına çıkmış bir kültüre sahip” diyen Başkan Peltek, bu nedenle bölge tarımında su ile olan ilişkinin sıkıntılı başladığını anlattı. Peltek, GAP sayesinde toprakların suya kavuştuğuna dikkat çekerken, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İlk 2 - 3 yıl insanlar ‘bol su, bol ürün’ dedi. Suya hasret bu topraklar ve üreticileri bilinçlendirme projeleri birlikte yürütülmeliydi. Dünyanın çoktan bıraktığı vahşi sulamadan hâlâ vazgeçmeyen geniş bir kitle var. Bu arada yine ilk yıllarda, 50 yılda oluşan katmanlı topraklarımız bir sezonda akıp gitti.

Rekoltemiz diğer şehirlere, ülkelere göre daha az kalıyor. Damlama ve yağmurlama sulama hala en acil konu olarak bekliyor. Mesela evlerdeki su saati sistemini daha düşük bir tarife ile tarımda uygulayabiliriz. 1 milyon hektar sulanabilir tarım alanımız var, 2 milyon 70 bin nüfusumuz, 450 bin Suriyeli nüfus var. Ülkemizi doyuracak altyapıya sahibiz. Kalkınmamızın temelinde tarım olduğu inancıyla, topraklarımıza sahip çıkarak, tarım alanında son gelişmelere göre yapılanmalıyız.”

İbrahim Halil Peltek, çeşitli teşvik programları bünyesinde yer alan Şanlıurfa’nın yatırımcı için vergi muafiyeti, gümrük muafiyeti, KDV muafiyeti gibi çok önemli avantajlar sağladığını anlatırken, “10 yıl SGK primi ödemiyorsunuz, yatırım alanları tahsisi var, faiz indirimi var... Bir yatırımcı hiçbir şey kazanmasa bile yatırımını 5 yılda amorti edebiliyor. Nitelikli istihdam açığı için biz de çalışıyoruz. 10 milyon lira yatırımla atölyeleriyle birlikte mesleki eğitim okulu yaptık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bu konuda çok büyük destek. İstanbul Sanayi Odası (İSO) da eğitmen katkısı vereceğini belirtti” dedi.

‘Güneş’e hat lazım!

Tarım, turizm ve sanayideki çalışmaların yanı sıra güneş enerjisi potansiyeline de dikkat çeken Başkan Peltek, “Herkes bu konuda ilerlemek istiyor ama hat bulamıyor. Yani ürettiğinin kendine yarayan kısmını aldıktan sonra diğerini satmasını sağlayacak hatlar yok. Dünyanın en iyi güneşi burada. Türkiye’nin lokomotifi olabilecek bu gücü kullanmalıyız” dedi.

Markası: Mezopotamya

Sonuç odaklı programlardan biri olan ‘Mezopotamya tanıtım ve markalaşma programı’ sayesinde bölgenin üst markası ‘Mezopotamya’ olarak güçlendirildi. Marka, GAP bölgesindeki 9 ili (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) kapsıyor.

Hollywood filmlerinin çekilmesine olanak tanıyacak plato alanlarının oluşturulmasından oyun geliştiricilerin kendi oyunlarında bölgelerdeki kareleri kullanmalarının sağlanmasına kadar tanıtım atakları yapılacak. Ayrıca Şanlıurfa’daki turizm çalışmalarının tek elden yürütülmesi amacıyla Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ de kuruldu.