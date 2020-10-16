Unutulur mu hiç Nejat Biyediç

Türk futbolunda ilk kez ‘İmparator’ yakıştırmasını alan isim Nejat Biyediç halen daha Bursa şehri ve Bursaspor için bir efsane olarak görülüyor. 15 Ağustos 2011’de üzücü bir hastalık nedeniyle vefat eden Biyediç, tüm Bursa’yı yasa boğdu.

Futbolculuğu ve teknik direktörlüğüyle Bursaspor’a unutulmaz başarılar kazandıran ‘İmparator’ kulübün simgeleri arasında yer alıyor.

‘Unuturlu mu hiç, Nejat Biyediç’ sloganı tüm Bursa’da bugünün küçük çocukları tarafından bile biliniyor. Oğuz Çetin ve Fatih Terim gibi isimlerden önce Türk futbolunda ‘İmparator’ olarak bilinen Nejat Biyediç, 1995-96’daki tarihe geçen Inter Toto Kupası maçlarında da takımın başındaydı.

1986-1991 arası Bursaspor’da forma giyen ve 125 maçta 41 gol atan unutulmaz efsane, teknik direktör olarak bilhassa 2001-02 sezonundaki 5-0’lık Galatasaray galibiyetiyle de anılır.

Ünlü aktör Zafer Algöz, ‘Sadece Bursaspor’ kanalında tüm Bursasporlulara Nejat Biyediç’i şöyle anlatıyor: “Benim dönemimde futbolda sadece bir kişiye İmparator dendiğini duydum. Nejat Biyediç’ti İmparator.. Nejat Biyediç Bursaspor’a santrfor olarak geldi. 2 sene santrfor oynadı, 2 sene orta saha oynadı, 2 sene de defansın ortasında oynadı. 30-40 metreden muhteşem topa vururdu, hem sol ayağı hem de sağ ayağıyla. Bazuka gibi şut atardı adam hiç gerilmeden. Kafa vuruşları, asisti, oyunu tek başına domine etmesi, rakibe presi, müthiş inanılmaz bir futbolcuydu Nejat Biyediç.”

Efsaneler ölmez şekil değiştirir

Kulüp ve şehir tarihinde birçok efsane isim yer aldı. Bursaspor’un 1963 yılından bu yana kadrolarında önemli futbolcular, teknik direktörler, başkanlar yer aldı. Baba Müfit, Mesut Şen, Ersel Altıparmak, Rasim Kara, Deli Vahit (Vahit Kol), Sedat Özden (Sedat 3), Nejat Biyediç, Elvir Baliç, Mususi, Okan Yılmaz, Ercüment Şahin ve niceleri 90’lı yıllara damga vurdu. 2000’lerde İbrahim Yazıcı ile beraber büyüyen Bursaspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Ivan Ergiç, Pablo Martin Batalla, Fernando Belluschi, Dimitar Ivankov, Ömer Erdoğan, Sercan Yıldırım gibi isimler geldi.