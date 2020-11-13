Üretim ve termal gücüyle yatırıma merkez oluyor

Tarihi ve kültürel değerleri, termal kaynakları ile büyük bir turizm ve sağlık altyapısı oluşturan Afyonkarahisar, tarımsal ve hayvansal üretimle güçlü bir ticaret merkezi olarak konumlanıyor. Şehirdeki sektör çeşitliliği sayesinde ekonomiye sağlanan katkı da her geçen yıl artıyor. Kaynakların katma değerli ürün haline getirilerek tüm Türkiye’ye ulaştırılması ve dünyaya gönderilmesi, ihracat hedefini de büyütüyor. 730 bine yaklaşan nüfusu ile Afyonkarahisar, önemli bir üretici bölge olarak ithalata çok az ihtiyaç duyuyor. Öyle ki, her bir dolarlık ithalata karşılık 5 dolar ihracat yapılıyor. En büyük ihracat kaleminin mermer olduğu şehirde, ikinci büyük kalem yumurta. Irak’a olan ihracatın sekteye uğramasıyla azalan yumurta ihracatının pazar çeşitliliği ile toparlanması bekleniyor.

Tedarik bölgesi

Yeraltında başta mermer ve termal kaynaklarıyla Türkiye’nin öne çıkan ili olarak akıllara gelen Afyonkarahisar aynı zamanda önemli bir tarımsal ve hayvansal ürün tedarik merkezi. Büyükbaş hayvan sayısı ile Türkiye’nin ilk 10 şehri arasında bulunan Afyonkarahisar, küçükbaş ve tavukçulukta da ciddi bir konuma sahip. Şehrin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı toplamı 1.5 milyona yaklaşıyor. Afyonkarahisar, haşhaş üretiminde büyük bir üne sahip iken Türkiye’de üretiminde birinci sırada bulunuyor. Yine vişne üretiminde de birinci sırada yer alan şehir, patates üretiminde üçüncü, kiraz üretiminde ise altıncı sırada.

Jeotermal güç

‘Zaferlerin, termalin, mermerin ve lezzetin başkenti’ diyerek Afyonkarahisar’ın güçlü yönlerine vurgu yapan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, daha pek çok alanda şehrin ciddi potansiyel barındırdığını söyledi. Serteser, şehrin ekonomisi ve ülkeye katkılarıyla ilgili bazı örnekler verirken, şunları söyledi:

“Örneği mermer ihracatında Türkiye ihtiyacının yüzde 12’sini biz karşılıyoruz. Çoğunluğu domateste olmak üzere en fazla jeotermal kaynaklı sera bizde. 2 milyon metrekareye yakın alanda topraksız domates üretiliyor. Ülkemizin kaynağı ülkemizde kalıyor. Termal başlı başına bir kaynak. Son 10 yılda kaydettiği atak sayesinde biri açılmayı bekleyen 11 tane beş yıldızlı otelimiz var. 7 bin yataklık beş yıldızlı kapasite oluştu. Toplamda ise 25 bin yatak kapasitesi var.

Mermer ve yumurta lokomotif iken, un yağ fabrikaları; toprak sanayiine ilişkin önemli bir yapılanmaya sahibiz. Şehrin tüm paydaşları var gücümüzle şehrimiz için çalışıyoruz.”

Lezzeti tescilli

Mermer ve termal kaynakları, tarım ürünleri ve hayvan varlığı, toprak sanayii ve gastronomi varlığıyla Afyonkarahisar’ın global arenada da giderek tanınan bir şehir olduğunu anlatan Başkan Serteser, “Bunun en önemli göstergelerinden biri olarak Afyonkarahisar, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi dalında Türkiye’den Gaziantep ve Hatay’dan sonra seçilen üçüncü il oldu. Dünyada da bu kategoride 36 şehir var. Aynı zamanda termalle birleşen spor komplekslerimizle de ön plandayız. 2018-2019 Dünya Motokros Şampiyonası birçok dalda şehrimizde yapıldı. 650 bin metrekareye yayılan Kocatepe Spor Kompleksimiz ise yerli ve yabancı birçok takımın kamp merkezi oluyor” diye konuştu.

25 bin konutu ısıtıyor

Afyonkarahisar’ın ‘termalin başkenti’ olmasının arkasında sadece termal kaynağı yok. Bu kaynağın en iyi şekilde kullanımı, teknolojiyle birleşip şehre ve ülke ekonomisine katkı vermesi var. Öyle ki, termal kaynağı olan diğer şehirler de Afyonkarahisar’dan danışmanlık alıyor. Termal kaynağın, ‘akıllı’ kullanımına ilişkin Hüsnü Serteser, şu bilgileri veriyor: “Büyük çoğunluğu il özel idaresinin olan, birçok kurumumuzun ortak olduğu Afjet şirketimiz, termal konusunda önce işler yapmaya devam ediyor. Çok büyük ilerleme sağladık. Şehirde yaklaşık 100 metrekare cinsinden 25 bin konut jeotermal ile ısınıyor. Termal otellerin tamamının ısınma ve kullanım suyunu da Afjet veriyor. Hem ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyoruz, hem de temiz enerji kullanıyoruz. Ayrıca çıkarılan bu su sarf edilmiyor; yüzde 95’i reenjekte edilerek yer altına geri veriliyor. Gazlıgöl’de Gazjet, Sandıklı’da Sanjet şirketleri ise yine bölgede benzer yapılanmaları sağlıyor.”

Sağlık Endüstri Bölgesi

Başkan Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar’da önemli bir yatırım alanı olarak gelecek yıllarda büyük değer oluşturacak Afyonkarahisar Sağlık Endüstri Bölgesi’ne özellikle dikkat çekiyor. 750 bin metrekarelik alana kurulması planlanan bölge, Türkiye’de ilk olacak. Bölgenin yönetimi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin ortaklığı ile Afyonkarahisar Sağlık Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş kurulması çalışmaları devam ediyor.

‘Kapılarımız açık’

Bölgenin sektörel çeşitliliği ile yatırımlar için aranılan adres olduğunu ifade eden Başkan Serteser, ayrıca şehrin yeni yatırım alanlarında da potansiyel sağladığını vurguladı. Serteser, “Haritada Ankara’dan kuzeyinden güneyine bir çizgi çekersek, batıda dördüncü bölge teşvikleri sağlanan tek şehir Afyonkarahisar kalıyor. Organize sanayi bölgesinde (OSB) de biri yatırım yapacak ise, beşinci bölge teşviklerinden yararlanıyor.

9 OSB’miz var. Merkezdekinde büyütme çalışmaları son aşamasına geldi. Hangi sektörde yatırımcı gelmek isterse, şehrin tüm paydaşları olarak uyum halinde çalışıp, kolaylıklar sağlıyoruz. Kapılarımız yatırıma sonuna kadar açık” dedi.