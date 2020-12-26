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26.12.2020 - 18:41 |

İBO Show konukları bu hafta (26 Aralık) kimler? İBO Show saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Her hafta Cumartesi olduğu gibi bu hafta da Cumartesi akşamlarını şenlendirecek İBO Show programı hakkında meraklı arayış başladı. Her hafta birbirinden başarılı isimleri ağırlayan İBO Show'un bu haftaki konukları kimler? İBO Show saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte yıllara damga vuran ve halen büyük izleyici kitlesine sahip olan İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İBO Show'un bu akşamki konukları...

İBO Show konukları bu hafta (26 Aralık) kimler? İBO Show saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?
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Cumartesi akşamları STAR TV'de ekrana gelen ve izleyicisini ekrana kilitleyen İBO Show'da müzik şöleni yaşanıyor. Aynı zamanda eğlenceli sohbetlerin olduğu İBO Show her hafta başarılı isimleri ağırlıyor. Peki bugün İBO Show'a kimler geliyor? İşte 26 Aralık Cumartesş İBO Show konukları...

İBO SHOW KONUKLARI

Coşkun Sabah

Okan Bayülgen

Saba Tümer

Linet

İBO SHOW SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

İBO Show 20:00'da STAR TV'de ekrana geliyor.

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