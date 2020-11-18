Sorumluluklara odaklıyız...

Bugün Ay, Oğlak burcunda ilerlerken iş konularında daha çok gelişmeler var. Sabah saatlerinde eldeki işlere zaman ayırmak olumlu olacak. Duygusal açıdan çok rahat olmasak da, daha gerçekçi adımlar atabiliriz. Özellikle görüşmeler, bir plan üzerinde durmak, araştırma yapmak bizi daha etkin kılabilir. Enerjimizi konsantre edebiliriz. Düşüncelerimizde bizi kısıtlayan ya da engel oluşturan konular da var. Ancak olaylara uzun vadeli bakmak ve özellikle iş konusunda uygun adımlar için harekete geçebiliriz. Somut düşünmek gerekiyor. Akşam saatlerinde daha fazla çaba içindeyiz. Ancak günün geç saatlerinde öfke ve şiddetin neden olabileceği olumsuzluklara dikkat etmeliyiz.

KOÇ

İş hayatınızda daha çok sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak sizin için önemli olabilir. İlgilendiğiniz işlerde bürokrasiyle uğraşabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. İkili ilişkilerinizde uyum arayışı içinde olabilirsiniz.

BOĞA

Kendinizi yeni şeyler öğrenme sorumluluğu içinde hissedebilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Ev hayatınızla ilgili konulara daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak iyi gelecektir.

İKİZLER

Gün içinde kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı işlerinize daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Ailenizle ilgili konularda yorucu zamanlar yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlacı koşullar oluşmasından kaçınmalısınız.

YENGEÇ

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Evle ilgili konularda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gün içinde bu durum sizin yorulmanıza neden olabilir. Bazı uğraşlara yönelmek size iyi gelecektir.

ASLAN

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza daha ciddi yaklaşabilirsiniz. Gün içinde iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gerilmeler olabilir. Ailenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BAŞAK

Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenmek isteyebilirsiniz. Gün içinde hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde gündeminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ

Ailevi konularla ilgili yorucu koşullar oluşabilir. Geçmişe yönelik durumların arasında kalabilirsiniz. Zaman zaman güven aradığınız yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ev ile ilgili konularda sorumluluk almanız gerekebilir.

AKREP

Hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişim trafiğinden kaynaklanan aksaklıklara dikkat etmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşmanızda fayda var. Yakın çevrenizi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir.

YAY

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ciddi şekilde düşünmeniz gerekebilir. Ev hayatınızda sizi yoran koşullar

oluşabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle işlerinizi akıcı hale getirebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.

OĞLAK

Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Bedeninizi ilgilendiren konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili konularda yorucu koşullar oluşabilir. Akışta kalmaya özen göstermeniz gerekebilir.

KOVA

Gün içinde ailenizle ilgili bilemediğiniz olaylar yorucu hale gelebilir. Çalışma hayatınızda uğraştığınız işlere daha ciddi bakış açısıyla bakmanız gerekebilir. Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın.

BALIK

Sosyal konularınız gündeminizi meşgul edebilir. Uğraştığınız konulara bakış açınız ciddileşebilir. Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerde dengede kalmaya özen göstermeniz gereken zamanlardasınız.