SANATÇININ ŞIMARMAYA HAKKI YOK!

‘Kadınımızın Hatıra Defteri’ belgeseli, Nebil Özgentürk imzalı... Selda Bağcan’ın olduğu bölüme denk geldim. 2008 yılında Time Dergisi, dünyanın efsane 81 kadın sesini belirledi ve yayınladı. Onlardan biri de Bağcan’dı. Sanatçının, “Duyduğumda şımarmadım, sadece gözlerim doldu. Bizim gibi fakirleri çok olan bir ülkede sizin şımarmaya hakkınız olamaz” sözlerini not almışım. Fazla da söze gerek yok.

Dondurulmuş gıdalı yemekler

Ev ahalisinin dikkatini çekti. Bir yemek programı, dondurulmuş gıda markasıyla bir margarin markasının birlikteliğinden ortaya çıkan yemeklerden örnekler veriyor. Mesela dondurulmuş ve haşlanmış nohut... “Ne akşamdan ıslatma derdi var, ne sabah pişti mi derdi?” dediğinde ustamız, eşim pek bir söylendi. “Annemiz akşamdan ıslatırdı. Biz de öyle öğrendik. Aklımıza da gidip haşlanmış nohut almak gelmedi” dedi. Daha geçtiğimiz hafta nohutu akşamdan ıslattı ve bir güzel pişirdi. Biz de margarin kapıdan girmez. Varsa yoksa zeytinyağ...

‘Ben o vuruşu bir daha yapamadım’

Monaco-Galatasaray maçı 1989 yılı... Bu karşılaşma ve Prekazi’nin o golü unutulmaz... TRT Spor, hoşluk yaptı, Mustafa Denizli ve Prekazi’ye bağlandı maçı yayınlamadan önce... Ersin Düzen eşliğinde, o günü anlattılar. Prekazi o vuruş için, “Ben hep denedim ama bir daha o vuruşu yapamadım” dedi. Futbol tarihinin unutulmaz anlarından biri olduğunu söylemek abartılı olmaz.

Aynı kravat, aynı ceket





Bir arkadaşım, “Kenan İmirzalıoğlu hep aynı renk ceket giyiyor ve aynı kravatı takıyor, başka takım düşünmüyorlar mı?” diye sordu. Taktiktir diye düşündüm.