23 Nisan coşkusu evden taşar

Evlerimize hapsolduğumuz korona günlerinde, hayatın “normale” döneceği zamanı beklerken ulus olarak tutsaklığımızın bitişinin ve ulusal egemenliğimizi kazanışımızın 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. 23 Nisan 1920’de Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılışından 9 yıl sonra 1929’da Atatük tarafından bu ülkenin çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı stadyumlarda çocukların müzik ve dans gösterileri, okullarda törenlerle kutlandı bugüne kadar. Covid-19 salgını nedeniyle evlere kapandığımız bu yıl bayram coşkusu evlerden taşacak. Bizler de Diyarbakır’dan İzmir’e, İstanbul’dan Mardin’e uzandık ve evlerinden kutlayacakları 23 Nisan öncesi 23 çocuğun bayram mesajlarını aldık.

“23 Nisan en güzel gün”

Ali Çınar Erdoğan (7) / İzmir: Benim gibi evde kalan çocuklar bugünlerde evde oyun oynayabilir, camdan bakıp hava alabilirler. Evde sinema keyfi yapıp, kitap okuyup, anne ve babalarıyla oyunlar oynayabilirler. 23 Nisan akşamı saat 20.00’de İstiklal marşını söyleyebiliriz. Daha güzel günleri hayal edelim. 23 Nisan’ın en güzel gün olduğunu bilelim.

“Kedim Duman’la oynuyorum”

Asya Özdemir (5.5) / İSTANBUL: 23 Nisan Çocuk Bayramı bana mutluluk ve eğlenceyi ifade ediyor. Geçen yıl okulumuzda özel kıyafatler giydik, palyaçolar eğlendirdi bizi. Okul bahçesinde mısır patlattık. Dans ettik. Virüsten dolayı evde kalıyoruz, sabah derslerimi bilgisayardan yapıyorum. Duman adlı bir kedim var onunla oynuyorum, resim yapıyorum. Çizgi film seyrediyorum. En çok anneanneme ve dedeme gitmeyi özledim. Parka gitmeyi özledim bir de dondurma yemeyi.

“Arkadaşlarımla parkta oynamayı özledim”

Barlas İzkübarlas (4.5) / İSTANBUL: Salgın nedeniyle hiç evden çıkmadım. En çok arkadaşlarımla parkta oyun oynamayı özledim. Bu yüzden bu resmi çizdim. Ellerinde bayraklar, balonlar olan çocuklar. Büyük önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayramı evde kutlamak zorundayız ama bu bayramın tek kalması sonraki bayramın kalabalıklarla kutlaması anlamına geliyor.

“En değerli bayramımız”

Batu Arman (5.5) / İstanbul: Karantina günleri iyi geçiyor. Okula gitmeyi arkadaşlarımla oynamayı çok özledim. Virüs ne zaman bitecek? Çocuk bayramımız kutlu olsun. Dışarıda kutlamayı çok isterdim. Havai fişekler bile olurdu. Bayramı Atatürk çocuklara armağan etti. En değerli bayram bu.

“23 Nisan’da okulda olmak isterdim”

Bulut Bilge Evren (5.5) / İzmir: Evde vakit sıkıcı gibi aslında. Galiba koronavirüs yüzünden iki yıldır evdeyiz. Evde bazen eğleniyorum ama ben çok eğlenmek istiyorum. Duvarımı boyadım ve gezegenler çizdim. Okula gitmek istiyorum. Okulu baya bi özledim. 23 Nisan’da en çok okulda olmak isterdim.

“Evinizden çıkmayın ve elinizi yıkayın”

Defne Bayar (6) / Diyarbakır: Korona günlerinde hiç dışarı çıkmıyorum evde kalıyorum. Evde boyama yapıyorum, oyun oynuyorum ve bisikletimi sürüyorum. Arkadaşlar siz de dışarı çıkmayın ve elinizi yıkayın! 23 Nisan kutlu olsun.

“Sabahları keşke okula gitsem diyorum”

Deniz Saltık (12) / Tokat: Ben köyde yaşıyorum. O yüzden evimin etrafında oynayabiliyorum ama yine de dışarı çok çıkamıyorum. Derslerimi bile televizyondan izliyorum. Sabah keşke okula gitsem diye kalkıyorum. Ama virüs gidince koşarak gideceğim okula. 23 Nisan, hep çok güzel olurdu. Atatürk’ün biz çocuklara armağanı. O bizi çok sevmiş. Biz de onu hep çok seveceğiz. Onun sayesinde bayrağımızı hiç bırakmayacağız elimizden.

“Bayramı evinizde kutlayın”

Deniz Arda Yurtdaş (9) / Diyarbakır: Korona günlerinde evde ders yapıyorum, kardeşimle oyunlar oynuyorum. Annemle güzel yemekler babamla da aktiviteler yapıyorum. 23 Nisan’ı okulda kutlasaydık törenler yapılır, şiirler okunurdu. Bu bayram hep beraber evde kutlama yapacağız. Kağıtlarla bayraklar yapıp asağız. 23 Nisan’da evden çıkmayın ve bayramı evinizde kutlayın.

“En azından sağlıklıyız”

Duru Şener (11) / Muğla: Korona günlerinde; ders yapıyorum, kitap okuyorum, yemek tarifleri deniyorum, telefonumda TikTok, Instagram gibi hesaplarımda içerikler paylaşıyorum, kedimin iki haftalık yavrularına bakıyorum. 23 Nisan’ı arkadaşlarımla kutlayamamış olabilirim ama en azından sağlıklıyız. Seneye inşallah beraberce kutlarız.

“Kendi 23 Nisan’ımı düzenliyorum”

Ecrin Mina İbrahimoğlu (7) / Diyarbakır: 23 Nisan bizim için çok özel bir gün. Dünyadaki bütün çocukların bayramı. Bu 23 Nisan’da okuldaki arkadaşlarımla şiirler okuyup eğlenecektik ama kısmet değilmiş. Arkadaşlarımla ve öğretmenimle birlikte kutlamayı da çok isterdim ama bu hastalık bitene kadar evde kalacağız. Evde kendi 23 Nisan’ımı düzenliyorum. Diğer bayramlarımızın daha mutlu ve eğlenceli geçeceğine inanıyorum.

“Arkadaşlarıma kavuşacağım günü bekliyorum”

Elif Şemim Keleş (9) / Bingöl: 23 Nisan Ata’mızın tüm dünya çocuklarına bıraktığı en güzel armağan. Benim bayramım. Bu bayramda arkadaşlarımla olamasam da en kısa zamanda onlara kavuşacağıma inanıyorum. O günü bekliyor, derslerimi yapıyorum.

“Evde halk oyunu gösterisi yapacağız”

Emir Mumcuoğlu (8) ve Zeynep Mumcuoğlu (5) / Balıkesir: Hem kaliteli vakit geçiriyoruz hem de derslerimizi takip ediyoruz. Kitap okuyoruz, oyunlar oynuyoruz ve sağlıklı kalıyoruz. Bir de kuş besliyoruz. 23 Nisan’da Atatürk’ün resmini yapıp onun karşısında anne ve babamıza halk oyunu gösterisi yapacağız. Atatürk’e bize bu bayramı armağan ettiği için teşekkür ediyoruz.

“Ya evde ya bahçedeyim”

Emirhan Daşönü (13) / Ordu: Ben televizyondan derslerimi yapıp, bahçemizde oynuyorum ama arkadaşlarımla oynamayı özledim. 23 Nisan, bizim için bayram demek. Geçen sene okulumda arkadaşlarımla, öğretmenlerimle kutlamıştım. Şiirler okumuş, oyunlar izlemiştik. Şimdi evde olacağız. Eksik olacağız ama yine de kutlayacağız. Bayramı her zaman kutlamak gerek.

“Umarım yeniden coşkuyla kutlarız”

Eyşan Duru Uztürk (12) MSGSU İST. Dev. Konservatuarı öğrencisi: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve aynı zamanda TBMM’nin açılışının 100. yılını maalesef dünyanın içinde bulunduğu salgın nedeniyle evlerimizde kutlamak zorundayız. Umarım bu süreç en kısa zamanda biter ve kutlamalarımızı yeniden coşkuyla yaparız.

“Tüm çocukların 23 Nisan bayramını kutluyorum”

İpek Işıl Güzelsu (12) / Ordu: Koranavirüs nedeniyle günlerimi evde kitap okuyarak, dans ederek, müzik dinleyerek (bu ara Aleyna Tilki dinliyorum), resim yaparak ve kardeşim Rüzgar ile oynayarak geçiriyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün biz çocuklara armağan ettiği bu anlamlı güzel günde, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.

“Bu mutlu günü kutlayalım hep birlikte”

Kuzey Yağdı (7) / Bursa: Dünyamız şu anda koronayla mücadele ediyor. Bu yüzden çok üzgünüm. Okuluma gidemiyor, dışarı çıkamıyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Bir an önce bu virüsten kurtulmak istiyoruz. Atamızın çocuklara armağanı bu bayram 23 Nisan. Şiirler, şarkılar dilimizde. Bu mutlu günü kutlayalım hep birlikte.

“Atatürk biz gülelim diye bu bayramı armağan etti”

Mina Öz (5) / İSTANBUL: Karantinada evde ders yapıyorum, bunun dışında resim çiziyorum ve İngilizce filmler izliyorum. Annem ve babamla oyun oynarken çok eğleniyorum. Atatürk biz gülelim diye bu bayramı çocuklara armağan etti, ona çok teşekkür ederim.

“23 Nisan mutlu olmak demek”

Nisa Kar (10) / Konya: 23 Nisan’ı Atatürk, tüm dünya çocuklarına armağan etmiş. Ben de Türk olmanın gururunu yaşıyorum. 23 Nisan demek; gülmek, eğlenmek, mutlu olmak demektir. Ben şu an evdeyim ama okulda olmak isterdim. Okulda derslerimiz daha güzel olurdu. Arkadaşlarımızla oynardık.

“Resmimi pencereme asacağım”

Nurcan Kaya (8) / Mardin: Mardin’in Dara Köyü’nde yaşıyorum. Tekrar okula gitmek arkadaşlarım ve öğretmenlerimle 23 Nisan’ı kutlamak isterdim. Eğer okullar açılmazsa da bu dönem, yapacağım resmi 23 Nisan’da evimin penceresine asacağım.

“Bizi çok mutlu bir dünya bekliyor”

Selen Seyitoğlu (11) / İSTANBUL: Karantina günlerinde özellikle okulumu, sınıf arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim. Bunun bir tatil olmadığını kabul ederek sabah EBA’dan derslerimi, öğretmenlerimin verdiği ödevleri yapıyorum. Küçük kardeşimle de ev faaliyetleri yaparak ve kitap okuyarak vakit geçiriyorum. Tüm bunlar bu güzel havada dışarıda, parklarda oynamaya benzemiyor ama bu günler geçecek ve bizi çok mutlu bir dünya beklediğini biliyorum. Tüm çocukların 23 Nisan’ını kutluyorum.

“Umarım bu evde geçirdiğimiz ilk ve son 23 Nisan olur”

Sümeyye Ela Akıncı (10) / İSTANBUL: Bugünlerde dünyanın savaştığı bu salgından dolayı evimden çıkıp oyun oynayamıyor, parka gidemiyorum ve eğitimime uzaktan devam edebiliyorum. Okulumu, öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özledim. İnşallah bu salgın çok çabuk biter ben de çocukluğumu mutlu bir şekilde geçiririm. Umarım bu evde geçirdiğim ilk ve son 23 Nisan olur. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

“Bayramı kardeşimle kutlayacağım”

Taha Korkmaz (12) /Ankara: Kardeşim Güneş’le bugünlerde hep evdeyiz. Okulumu, arkadaşlarımı, dışarıya çıkmayı çok özledim. Şimdi okulda olsak arkadaşlarımla saklambaç oynardık. Ama sağlığımız için evde kalmamız gerekiyor. 23 Nisan, Atatürk’ün bize armağanı. Onun bizi ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. Biz de onu çok seviyoruz. Evimizde kardeşimle kutlayacağız bayramımızı.

“Heyecanımdan hiçbir şey kaybetmedim”

Zeynep Derin Birinci(11) MSGSÜ İst. Dev. Konservatuarı Bale anasanat dalı tam zamanlı öğrencisi: Birçok ülkede olduğu gibi biz de hayatımızı evimize sığdırmaya çalışıyoruz ama okuldan hiç uzaklaşmadan. Derslerimize online devam ediyoruz. Çok daha farklı bir 23 Nisan yaşamayı hayal ediyorduk. Çünkü bu yıl Ulusal Egemenliğimizin 100’üncü yılı. Bu nedenle ben de Atamızın armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı sahnede dans ederek, coşkuyla kutlamayı çok istiyordum. Şimdilik sahnede değil mutfağımızda olsam da heyecanımdan hiçbir şey kaybetmeyeceğim.