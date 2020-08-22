Maskeli makyajın ipuçları

Maskeyle birlikte makyajda gözleri ön plana çıkaran uygulamalar neler? L’Oréal Paris Makyaj Ürün Müdürü Bilal Aydın sonbaharda yeni sezon trendlerini ipuçlarıyla anlatıyor:

“Maske kullanımıyla birlikte bakışları vurgulayan kızıl, bordo, turuncu tonların sonbaharın önemli trendlerinden olacağını öngörüyoruz. Son zamanlarda daha geri planda kalan eyeliner ve yoğun hacimli kirpik görünümleri de tekrardan hayatımıza girecek.



Ayrıca maskeyle birlikte kaşlar da ön plana çıkıyor. Kaş maskarası ve kaş kalemi uygulamalarının hiç olmadığı kadar trend olacağını söyleyebiliriz.”

Göz şekline göre makyaj uygulamaları göz kapağının yapısı, gözlerin birbirine olan mesafesi, gözlerin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Aydın bu noktada ışık oyunlarının devreye gireceğini söylüyor:



“Birbirine yakın göz yapısına sahip olanların göz kapaklarının dışına doğru koyu renkleri uygulayıp iç taraflara aydınlatıcı renkler kullanarak denge sağlaması gerekir.



Düşük göz yapısına sahip kişilerin lifting görünümü veren maskaralar kullanması ve yukarıya doğru olacak şekilde dış köşeye koyu far renkleri uygulaması daha estetik bir görünüm yaratacaktır. Dudaklarda bulaşma yapmayan ve uzun süre kalıcı yapısı sayesinde maskeye transfer olmayan likit mat rujlar ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle kalem formundaki mat rujlar ön planda olacak.”

Cilt temizliği önemli

Gün boyu uzun süre maskeyle kaldığımızda cildin hava almaması nedeniyle yağlı, karma ciltlerde gözeneklerin tıkanması en çok karşılaşılan sorunlardan. Ayrıca cilt alerjik reaksiyonlara açık hale geldiğinden yoğun alkollü toniklerden ve temizlikten kaçınılmalı.