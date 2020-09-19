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    19.09.2020 - 03:03 | | Ayşim Özgür

    Sonbahar çok renkli geçecek

    2020-21 Sonbahar/Kış sezonu bizi iddialı renk birliktelikleriyle karşılıyor. Ana renkleri en canlı tonlarla buluşturan bu trend, stilinizde yazın iyimser havasını devam ettirmenizi de sağlayacak.

    Sonbahar çok renkli geçecek
    Ayşim Özgür

    Boya kutusunda yan yana dizilmiş rengârenk kalemlerin görüntüsü kimi mutlu etmez ki? İşte yeni sonbahar sezonuyla birlikte podyumlar bize tam olarak bu görüntüyü vadediyor, hem de geniş bir renk yelpazesi ve farklı stillere hitap eden yorumlarla. İstisnasız, giyen herkesin daha dikkat çekici görünmesini sağlayan bu renk kombinasyonları arasında neler yok ki! Yeşil ve pembe, pembe ve mor, mor ve kırmızı, kırmızı ve sarı, sarı ve yeşil…

    Renkler kimi zaman PVC, kadife, saten gibi parlak dokularla daha şaşaalı hale geliyor, kimi zaman da trikolar ve pamuklularla sportif bir tavra bürünüyor. Yeter ki yaratıcılığınızı kullanın ve şaşaalı görünmekten çekinmeyin!


    Sonbahar çok renkli geçecek



    Erkek koleksiyonlarında da var

    Renk blokları, yeni sezonla birlikte özellikle kazak ve sweatshirtleri ele geçirerek erkek giyimini sıkıcılıktan kurtarıyor. Stilinizi renklendirmek istiyorsanız siyah ya da lacivert pantolonun üzerinde bu çarpıcı parçaları giymeyi deneyebilirsiniz.

    Stil ipuçları

    Koyu tonları etek ya da pantolonlarda tercih ederek bacaklarınızın daha uzun görünmesini sağlayabilirsiniz.

    Renk kombinasyonlu kıyafetler giydiğinizde, ayakkabınızı kendi ten renginize ya da pantolonunuzun / eteğinizin rengine uygun tondan seçmeye özen gösterin. Böylece karmaşa yaratmamış olursunuz.

    Söz konusu renk blokları olduğunda desenlerden olabildiğince uzak durmak ya da en fazla çizgilileri tercih etmekte yarar var. Zira amaç, renkleri göz yormadan ortaya koyabilmek.

    Eğer bu trendi denemekle ilgili çekinceleriniz varsa siyah ve beyazın güvenli kollarından yardım alın. Kombinasyonların arasına bu iki rengi yerleştirerek daha sade bir görünüm yakalayabilirsiniz.

    Sonbahar çok renkli geçecek


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