12 yaşındaki yatırımcı ‘rekor’ gelir elde etti

Joon, ABD’li milyarder yatırımcıya atıfta bulunarak “Rol modelim Warren Buffett” dedi. Çocuk yatırımcı, geçen sene nisan ayında annesini 22 bin 400 dolarlık bir birikimle perakende ticaret hesabı açmaya ikna etti. Ancak günlük ticaret yerine, yatırımını uzun vadede kâr sağlayacak hisselere yönlendirdi.



En büyük destekçisi annesi



Kwon’un en büyük destekçisi olan annesi Lee Eun-joo şunları söyledi: “Bu çağda bir üniversite diplomasının çok önemli olup olmayacağını merak ediyorum. Oğlumun hisse senedi piyasasındaki oyunculuğuna saygı duyuyorum. Çok iyi bir üniversite eğitiminin bile oğlumun istikbalini kurtaracağını bilemiyorum, çünkü klasik iş fırsatları çok azaldı.” Güney Kore’nin Kwon Joon gibi “değer yatırımı” peşinde olan genç yatırımcıları, koronavirüs pandemisinin ortasında perakende ticaretinin yükselişine öncülük etti.



Hayır işi de yapmak istiyor

12 yaşındaki rekortmen Kwon Joon’un geçen yıl salgın nedeniyle okulların kapanması sırasında yaptığı hisse senedi alım listesi, Güney Kore’nin en büyük mesajlaşma uygulaması operatörü Kakao Corp.’tan teknoloji firması Samsung Electronics Co. ve Hyundai Motor’a kadar uzanıyor. Hayır işleri de yapmak istediğini söyleyen çocuk yatırımcı, “Seul Ulusal Üniversitesi gibi iyi okullara gitmek yerine, büyük bir yatırımcı olmayı tercih ederim” dedi.