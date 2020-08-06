‘3-4 km uzaklıktaki evler bile hasar gördü’

Milliyet’e konuşan Büyükelçi Çakıl, patlamaya ilişkin son bilgileri aktardı. Patlamada 8 Türk vatandaşının yaralandığını söyleyen Çakıl, bunlardan 7’sinin taburcu edildiğini ancak bir vatandaşın durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda uyutulduğunu söyledi. Hastaneye giderek durumu ağır olan Türk vatandaşı Mohammed Omeyrat’ın babası Fuad Omeyrat’la görüştüklerini ve yetkililerden bilgi aldıklarını aktaran Çakıl, Lübnan’da 50 bin civarında Türk asıllı bulunduğunu, bunlardan 12 bininin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtti.



Çakıl patlamaya ilişkin ise, “O kadar şiddetli bir patlamaydı ki, 3-4 kilometre uzaklıktaki evlerde bile büyük hasarlar meydana geldi. Vatandaşlarımızın çoğunun vücudunda cam çizikleri var” bilgisini verdi.