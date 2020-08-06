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06.08.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

‘3-4 km uzaklıktaki evler bile hasar gördü’

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut’u sarsan patlamayla ilgili, “O kadar şiddetli bir patlamaydı ki, 3-4 kilometre uzaklıktaki evlerde bile büyük hasarlar meydana geldi” dedi.

‘3-4 km uzaklıktaki evler bile hasar gördü’
ECEM TOPLAR Ankara

Milliyet’e konuşan Büyükelçi Çakıl, patlamaya ilişkin son bilgileri aktardı. Patlamada 8 Türk vatandaşının yaralandığını söyleyen Çakıl, bunlardan 7’sinin taburcu edildiğini ancak bir vatandaşın durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda uyutulduğunu söyledi. Hastaneye giderek durumu ağır olan Türk vatandaşı Mohammed Omeyrat’ın babası Fuad Omeyrat’la görüştüklerini ve yetkililerden bilgi aldıklarını aktaran Çakıl, Lübnan’da 50 bin civarında Türk asıllı bulunduğunu, bunlardan 12 bininin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtti.

Çakıl patlamaya ilişkin ise, “O kadar şiddetli bir patlamaydı ki, 3-4 kilometre uzaklıktaki evlerde bile büyük hasarlar meydana geldi. Vatandaşlarımızın çoğunun vücudunda cam çizikleri var” bilgisini verdi.

Türkiye'den Beyrut'a yardımTürkiye'den Beyrut'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.
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