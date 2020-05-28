400 kişi karantinadan kaçtı

Afrika ülkesi Malavi’de yaklaşık 400 kişi ‘kötü koşulları’ nedeniyle corona virüs için kurulan karantina merkezinden kaçtı.

Malavi medyasından Zodial Online’ın haberine göre karantinadan kaçıl Blantyre şehrinde yaşandı.

Haberde, karantinada tutulanların Güney Afrika’dan ülkeye giriş yaptıkları ve henüz corona virüs testi yaptırmadıkları belirtildi.

Kaçanlar, karantina merkezine dönüştürülen stadyumda su, tuvalet ve gıda ihtiyaçlarını karşılayamadıkları şikayetinde bulundu.

Malavi hükümeti henüz karantinadan kaçanlarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Dün de Güney Afrika’dan ülkeye giren ve corona virüs testleri pozitif çıkan sekiz kişi Blantyre’deki izolasyon merkezinden kaçmıştı. Malavi’de 101 teyitli corona virüs vakası var, ölenlerin sayısı da 4.