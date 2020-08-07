07.08.2020 - 12:03 | | AA
5 yıldır ilk kez yaptı! Kim Jong-un...
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5 yıl içinde ilk kez ülkesinde şiddetli yağışlardan etkilenen bir bölgeyi ziyaret etti.
KCNA'nın haberine göre Kim, şiddetli yağışlar nedeniyle su taşkınları meydana gelen Kuzey Hwanghae vilayetindeki bir kente ziyarette bulundu.
Selde, Unpha semtinde 730 ev ve 600 hektarlık pirinç tarlası sular altında kalırken, en az 179 sosyal konut hasar gördü.
Güney Kore basınına göre Kim, en son Eylül 2015'te bir sel bölgesini bizzat ziyaret etmişti.
Kuzey Kore'nin ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha da kötüleşti. Pyongyang, salgın sebebiyle en büyük ticari müttefiki Çin ile sınırını kapatmak zorunda kaldı.
Yaz yağışları, altyapı ve drenaj yetersizliği nedeniyle Kuzey Kore'de ağır hasara yol açıyor.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 6'ncı sınıflar ve üstü önce açılsınHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılması konusunda New York modelinin örnek alınabileceğini söyledi. Ceyhan, New York'ta her gün 70 bin test yapılması ve Covid-19 pozitif oranının yüzde 1'in altına inmesi durumunda okulların açılması kararının alındığını hatırlatarak, "Biz de 100 binler civarında test yapmalıyız. O zaman yüzde 2'nin üzerine çıkarsa okulları kapatacağız gibi şartları önceden belirleyerek, ancak öyle açabiliriz. 6'ncı sınıf ve yukarısı açılabilir 31 Ağustos'ta, daha küçük çocuklar bir ay bekleyebilir" dedi.