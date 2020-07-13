56 dolara alınan antika vazo açık artırmada 9 milyon dolara satıldı

Daha önce girdiği müzayedede 54 pounda satılan Çin yapımı antik bir vazo, Hollandalı bir uzman tarafından gerçek değerinin anlaşılmasının ardından açık artırmada 9 milyon dolara (53 milyon TL) alıcı buldu.

Hong Kong'da düzenlenen açık artırmada satılan antik Çin yapımı vazonun yaklaşık 250 yıl öncesine ait olduğu ve Çiyenlong (Qianlong) İmparatoru adına yapıldığı belirtildi.

ABD New York merkezli Müzakere Evi Sotheby tarafından "kayıp bir şaheser" olarak tanımlanan antik vazonun Hollandalı bir antika uzmanı olan Johan Bosch van Rosenthal tarafından Avrupa'da keşfedildiği ve 80 yaşındaki bir kadının evinde ortaya çıktığı belirtildi.





Yapılan araştırmada 1954 yılında İngiltere'de yapılan bir müzayedede 54 pounda satılan ve hemen akabinde girdiği diğer bir müzayede de 80 pounda alıcı bulan vazonun oldukça nadide bir parça olduğu, çift taraflı porselen yapıda olan armut şeklindeki sanat eserinin takriben 1742-1743 yıllarında yapılmış olabileceği belirtildi.

Milyon dolarlık vazo 4 kedinin yaşadığı bir evde 'hasarsız' bulundu

Antika uzmanı olan Johan Bosch van Rosenthal söz konusu antika eseri 80 yaşında bir kadının evinde keşfettiğini, söz konusu evde yıllar boyunca 4 tane kedi yaşadığını ve bugüne kadar vazonun hasarsız bir şekilde günümüze gelebilmesinin bir mucize olduğunu dile getirdi.





Van Rosenthal, Yancai (yabancı renkler) tarzında yapılmış vazonun batı tarzında boyandığını ve sahibine akrabalarından miras kaldığını da sözlerine ekledi.

Aynı döneme ait Çin yapımı vazo daha önce 68 milyon dolara satıldı

Dünyanın en büyük müzakere evlerinden biri olan Sotheby'ın düzenlediği açık artırmalarda daha önce de Uzak Doğu ve Çin yapımı antika eserler çok yüksek fiyatlara alıcı bulmuştu.

2010 yılında yapılan bir müzakerede Çiyenlong İmparatoru'na ait bir vazo, 68 milyon dolara satılmış, 2018'de de 18. yüzyıl Çin hanedanlık dönemi yapımı bir el yapımı eser, 19 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Kaynak: Euronews