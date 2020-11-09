65 milyon yıllık türü koruma savaşı

1960’larda nehre hidroelektrik barajı kurulması nedeniyle Asprete’nin neslinin tükendiğini sandıklarını belirten biyolog Andrei Togor, “Asprete gezegenimizin sağlığı için bir barometre” dedi. Biyologlar ve gönüllüler, “evrimin tanığı” olan bu balıkların korunması için eylem başlattı.