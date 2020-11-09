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09.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

65 milyon yıllık türü koruma savaşı

Romanya’nın Valsan nehrinde yaşayan ve 65 milyon yıldır değişmediği için “yaşayan fosil” olarak adlandırılan Asprete balığının neslinin tükendiğini düşünen bilim insanları, balığın 12 adet örneğine rastladıktan sonra onu korumak için harekete geçti.

65 milyon yıllık türü koruma savaşı

1960’larda nehre hidroelektrik barajı kurulması nedeniyle Asprete’nin neslinin tükendiğini sandıklarını belirten biyolog Andrei Togor, “Asprete gezegenimizin sağlığı için bir barometre” dedi. Biyologlar ve gönüllüler, “evrimin tanığı” olan bu balıkların korunması için eylem başlattı.

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