MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri AB: Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasından memnuniyet duyuyoruz
ABONE OL
10.11.2020 - 15:36 | | AA

AB: Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasından memnuniyet duyuyoruz

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşmanın ardından çatışmaların durmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

AB: Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasından memnuniyet duyuyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin ateşkes duyurusunu gördüklerini ve çatışmaların durmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

AB'nin daha önce bu yönde birçok kez çağrı yaptığını hatırlatan Stano, bugüne kadar çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Stano, "Şu anda ateşkesin sonuçlarını daha iyi anlamak için detayları değerlendiriyoruz." dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan, gece yarısından itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden denetim merkezi de oluşturulacak.

 

    6 diplomalı aşçı baba mesleğini yapıyorBursa'nın İnegöl İlçesinde ikamet Eden Melih Oktay, baba mesleği olan aşçılığı devam ediyor. Sebebi ise aile olarak yeni geliştirdikleri tariflerin ilgi görmesi. Genç aşçı 6 üniversite okudu, yurt dışında eğitim aldı. Mezun olduğu diplomalarını iş yerine astı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    WhatsApp'ta grup bile kurdular! 100 kişilik üyeye soruşturma

    WhatsApp'ta grup bile kurdular! 100 kişilik üyeye soruşturma

    Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

    Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

    Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

    Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

    Başkan 10 Kasım törenine geç kalınca çelengi zabıta müdürü sundu

    Başkan 10 Kasım törenine geç kalınca çelengi zabıta müdürü sundu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet