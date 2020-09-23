AB üyeleri Rum Yönetimi’ne tepkili

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GKRY’nin yaptırım kararını engellemesini eleştirerek “Belaruslulara, toplumlarımıza ve tüm dünyaya yanlış sinyal gönderiyor” ifadesini kullandı. Rinkevics Rum Kesimi’nin Belarus konusunda AB’yi adeta rehin aldığına dikkati çekerek, “Ne yazık ki, bir üye devletin rehin alması nedeniyle Belarus’taki insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımlara karar verememiş olmamız üzücü” paylaşımında bulundu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius da, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Belarusluları desteklemenin ve yaptırımlar üzerinde anlaşamamanın, uğruna mücadele edilen demokratik değerlerin güvenilirliğini baltaladığını belirtti, “Bazı meslektaşlar (GKRY) bağlantılı olmaması gereken şeyleri birbirine bağlamamalıdır. Litvanya önemli eylemlerde ısrar etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı. İsveç eski Başbakanı Carl Bild ise AB Dışişleri Bakanları toplantısının “ne yazık ki” GKRY’nin Belarus’a yaptırımları engellemesiyle hatırlanacağına ve bunun hızla büyüyen bir güvenilirlik sorunu olduğuna işaret etti.

ABD’nin bir dönem AB Büyükelçisi olan Anthony Gardner de sosyal medya hesabından, “AB, Belarus konusunda birleşik bir bakış açısıyla hemen adım atamazsa, AB dış politikası büyük bir darbe alacaktır. Kıbrıs’ta kirli Rus parasının bunu durdurmasına izin veremeyiz” paylaşımında bulunarak tepkisini ortaya koydu.