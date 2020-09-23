MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri AB üyeleri Rum Yönetimi’ne tepkili
ABONE OL
23.09.2020 - 07:00 |

AB üyeleri Rum Yönetimi’ne tepkili

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Avrupa Birliği’nin (AB) Belarus’a yaptırım kararını, Türkiye’ye karşı yaptırım kararı alınması şartına bağlayarak engellemesi, Avrupa’da tepkiye yol açtı.

AB üyeleri Rum Yönetimi’ne tepkili

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GKRY’nin yaptırım kararını engellemesini eleştirerek “Belaruslulara, toplumlarımıza ve tüm dünyaya yanlış sinyal gönderiyor” ifadesini kullandı. Rinkevics Rum Kesimi’nin Belarus konusunda AB’yi adeta rehin aldığına dikkati çekerek, “Ne yazık ki, bir üye devletin rehin alması nedeniyle  Belarus’taki insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımlara karar verememiş olmamız üzücü” paylaşımında bulundu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius da, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Belarusluları desteklemenin ve yaptırımlar üzerinde anlaşamamanın, uğruna mücadele edilen demokratik değerlerin güvenilirliğini baltaladığını belirtti, “Bazı meslektaşlar (GKRY) bağlantılı olmaması gereken şeyleri birbirine bağlamamalıdır. Litvanya önemli eylemlerde ısrar etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı. İsveç eski Başbakanı Carl Bild ise AB Dışişleri Bakanları toplantısının “ne yazık ki” GKRY’nin Belarus’a yaptırımları engellemesiyle hatırlanacağına ve bunun hızla büyüyen bir güvenilirlik sorunu olduğuna işaret etti.

ABD’nin bir dönem AB Büyükelçisi olan Anthony Gardner de sosyal medya hesabından, “AB, Belarus konusunda birleşik bir bakış açısıyla hemen adım atamazsa, AB dış politikası büyük bir darbe alacaktır. Kıbrıs’ta kirli Rus parasının bunu durdurmasına izin veremeyiz” paylaşımında bulunarak tepkisini ortaya koydu.

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3 bin fotokapan 7/24 av peşinde

3 bin fotokapan 7/24 av peşinde

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

İstanbul’u scooter’la gezdiler

İstanbul’u scooter’la gezdiler

Sıradaki Haber