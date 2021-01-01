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01.01.2021 - 23:14 | | DHA

ABD Başkanı Trump protesto mitingi düzenleyecek!

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta başkent Washington D.C.'de seçimlere ilişkin protesto mitingi yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump protesto mitingi düzenleyecek!

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington D.C.'de miting yapacağını duyurdu.

Trump, "Washington, D.C.'deki büyük protesto mitingi saat 11.00'de (TSİ 18.00) 6 Ocakta yapılacak. Yerle ilgili ayrıntılar paylaşılacak" dedi.

 

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