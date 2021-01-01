01.01.2021 - 23:14 | | DHA
ABD Başkanı Trump protesto mitingi düzenleyecek!
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta başkent Washington D.C.'de seçimlere ilişkin protesto mitingi yapacağını duyurdu.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington D.C.'de miting yapacağını duyurdu.
Trump, "Washington, D.C.'deki büyük protesto mitingi saat 11.00'de (TSİ 18.00) 6 Ocakta yapılacak. Yerle ilgili ayrıntılar paylaşılacak" dedi.
Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.